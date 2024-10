Infortunio serio per il big: a rischio per Inter-Juve

Tegola per Thiago Motta in vista dello scontro diretto con l’Inter del prossimo 27 ottobre, presenza di Koopmeiners a rischio dopo l’infortunio rimediato nell’ultima uscita di campionato contro il Cagliari. Ecco l’esito degli esami strumentali

Le partite in programma della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti rubano ancora una volta la scena nel bel mezzo della stagione ufficiale, fra impegni di campionato e Champions League.

A richiamare l’attenzione è la fase a girone di Nations League, da cui i club potranno slegarsi soltanto il prossimo novembre per respirare un po’. Nel frattempo, l’Inter lavorerà sotto la guida di Simone Inzaghi sui campi d’allenamento di Appiano Gentile con quanti non sono stati convocati dalle rispettive rappresentative a livello internazionale. In vista della ripresa dei giochi del prossimo 20 ottobre, quando la formazione nerazzurra sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico nel terzo big match di questa prima fase di Serie A.

Per quanto concerne le varie presenze in organico, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che – salvo casi eccezionali – tutti saranno pronti a rispondere alla chiamata del piacentino ex Lazio. Ma ci vorrà ancora una volta intelligenza tattica per ammorbidire il dispendio energetico, visto che ci sarà da pensare allo Young Boys pochi giorni dopo e all’ennesimo testa a testa con la Juventus di Thiago Motta. La situazione per l’italo-brasiliano ex Bologna è persino più complicata, perché potrebbe non contare sulla disponibilità di un elemento davvero importante per le proprie file.

Koopmeiners out per infortunio, costola rotta ed apprensione per Inter-Juve

Trattasi di Teun Koopmeiners, mediano olandese reduce dall’infortunio al costato rimediato nell’ultimo incontro con il Cagliari in campionato. Dagli esami strumentali tenutisi in giornata, infatti, il calciatore avrebbe rimediato una frattura lievemente scomposta della seconda costa destra.

Il processo terapeutico è stato già avviato su supervisione dei sanitari del club ed è pressoché scontata la sua assenza forzata contro la Lazio. Ciononostante, restano fortemente a rischio anche le due partite contro Stoccarda e Inter, quest’ultima in programma da calendario il prossimo 27 ottobre. Le sue condizioni verranno certamente rivalutate nel tempo visto che da qui allo scontro diretto mancano ancora più di due settimane abbondanti, ma al momento non filtra grande positività vista l’entità e l’importanza dell’infortunio in una parte del corpo solitamente poco soggetta a contraccolpi di questa portata.