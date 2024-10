Annuncio choc in diretta: “Colpo Neymar con l’Inter”

Neymar all’Inter? Fermi tutti, non è la solita storiella assurda che prende corpo durante la sosta delle Nazionali

Oggi Neymar Jr. ha trentadue anni e viene considerato una delle tante straordinarie promesse generate dal calcio brasiliano che, malgrado le ottime premesse, non sono riuscite a esprimere sul serio il loro grande talento. Datato di incredibili caratteristiche tecniche, personalità e voglia di emergere, il classe 1992, nato nello Stato di San Paolo e sbocciato con la maglia del Santos, ha affrontato una carriera non sempre all’altezza delle aspettative. Un percorso segnato da numerosi infortuni, scelte sbagliate e cali di forma che gli hanno impedito di esprimere completamente il suo potenziale.

Di Neymar si è parlato tanto soprattutto per vicende extra-calcistiche. Negli anni, il talento si è riciclato attore, cantante, imprenditore, influencer e giocatore d’azzardo. Ultimamente si è comprato un’isola, Ilha do Japao, situata ad Angra dos Reis, nello Stato di Rio de Janeiro. Per averla ha investito 9 milioni di dollari, circa.

Con l’Al-Hilal, finora, ha giocato pochissimo. Sempre a causa infortunio grave al ginocchio. Ma, a quanto pare, l’attaccante brasiliano potrebbe rientrare già nelle prossime settimane, dopo più di un anno passato a curarsi dalla rottura di menisco e crociato. Oggi Neymar è questo: un giocatore sovrappeso che ha scelto i milioni del campionato arabo. Ma fino al 2017 è stato un campione in grado di fare la differenza con la maglia del Brasile e di incantare il pubblico a Barcellona, nel tridente forse più forte della storia: quello composto con Leo Messi e Luis Suarez.

Sapevate che prima di scegliere la Catalogna, Neymar era stato vicino all’Inter? E non solo… secondo una testimonianza di prima mano, oggi è possibile ricostruire ciò che è stato e affermare che il talento brasiliano era anche stato sondato dal Bologna.

Neymar all’Inter o al Bologna: il retroscena di mercato

O Ney sarebbe dunque potuto arrivare in Serie A già a diciassette anni. Così ha raccontato di recente l’ex portiere Emiliano Viviano, in diretta su TvPlay insieme a Igli Tare. Viviano dice di avere notizie di prima mano: a parlargli è stato Longo, ex ds del Bologna.

“In quel periodo ero metà dell’Inter e metà del Bologna“, ha raccontato Vivivano. “Longo mi disse di riferire a Branca e Ausilio che dovevano aiutarlo a prendere un ragazzo brasiliano, perché da solo, il Bologna, non poteva comprarlo. Ci voleva qualcosa come 7 milioni o roba simile. E quel brasiliano era Neymar…”

“Io glielo dissi“, ha continuato Viviano, “ma loro non lo ascoltarono. Aveva sedici o diciassette anni”. E anche Tare, che allora era già dirigente nella Lazio, conferma la storia: “All’epoca lo offrivano a chiunque, sia lui che Ganso”.

I veri contatti fra nerazzurri e O Ney

Viviano non racconta nulla di fantasioso. L’unico aspetto che non torna è il supposto disinteresse da parte di Branca. Sappiamo, per esempio che nel 2008 e poi nel 2009, quando il giovanissimo Neymar aveva già la fama del nuovo Pelé, gli scout nerazzurri avevano visionato più volte le partite del brasiliano.

Dopodiché la società nerazzurra era stata assai vicina all’ingaggio del talento. Il Santos, però, sparò altissimo: voleva 30 milioni. Di certo il suo vecchio agente, Do Carmo, parlò in più occasioni con l’Inter. “Neymar è già pronto per l’Europa, è un investimento“, dichiarava, presentandolo all’Inter come un ottimo acquisto..

Il campioncino finì poi al Barcellona nel 2013. E l’Inter dovette accontentarsi, tre anni dopo, di prendere colui che veniva considerato l’erede di Neymar: Gabigol. Si presentò come medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio e nuovo straordinario talento brasiliano. E l’Inter buttò un sacco di soldi…