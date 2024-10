Inter, manca solo l’ufficialità: la partita sarà rinviata

La notizia arrivata nelle scorse ore stravolge decisamente il calendario dell’Inter in un momento clou della stagione

L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile mercoledì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti dopo lo stop di tre giorni concesso da Inzaghi. Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione una rosa ridotta per l’assenza dei calciatori impegnati con le Nazionali.

Tra una settimana, gruppo di nuovo compatto in vista del trittico di impegni con Roma, Young Boys e Juventus tra 20 e 27 ottobre. Fino alla prossima pausa di novembre, i Campioni d’Italia disputeranno altre quattro partite contro Empoli, Venezia, Arsenal e il Napoli di Conte che tornerà per la prima volta da avversario dell’Inter, a San Siro, domenica 10 novembre.

Calendario dell’Inter che dalla ripresa di novembre in poi, di fatto, non avrà più pause almeno fino a marzo. Anche nel campionato in corso, si giocherà durante le festività di Natale con i nerazzurri attesi da un impegno extra campionato che, inevitabilmente, stravolgerà il calendario di inizio anno.

Inter, partita rinviata: si attende l’ufficialità sul recupero

Anche in questa stagione l’Inter disputerà la Final Four di Supercoppa Italiana, prevista ancora una volta in Arabia Saudita. La Lega Calcio ha comunicato le date dell’evento che coinvolgerà anche Juventus, Milan e Atalanta. Saranno proprio i nerazzurri di Gasperini gli avversari dell’Inter nella prima semifinale in programma giovedì 2 Gennaio 2025. Il giorno seguente, invece, Milan-Juventus si contenderanno l’altro posto in finale. La Supercoppa si giocherà a ridosso della 19.a giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata, prevista il 5 Gennaio.

Per le squadre coinvolte nell’evento è previsto l’inevitabile posticipo della partita di campionato. Inter-Bologna, Atalanta-Juventus e Como-Milan sono pertanto da intendersi già come match rinviati, in attesa dell’ufficialità e della comunicazione della data di recupero.

In un calendario particolarmente congestionato, al momento, sono due le date possibili ovvero martedì 8 Gennaio (se l’Inter non dovesse arrivare nella finale di Supercoppa prevista il giorno dell’Epifania) o il 15 Gennaio, nel caso i nerazzurri dovessero giocarsi il trofeo per il terzo anno consecutivo.

💥🗣Ignazio #LaRussa riaccende il #derby in senato, durante la presentazione del libro ‘Inter seconda stella’: “Finalmente hanno vinto un derby! Ma per vincere contro di noi, devono trovare un’Inter scarica e loro che si devono scaricare tutto quello che hanno” pic.twitter.com/CGFHShBaXI — Interlive (@interliveit) October 10, 2024

In caso di finale di Supercoppa e con il recupero con il Bologna già fissato a Gennaio (un precedente che evoca peraltro ricordi nefasti del recente passato), nel primo mese del nuovo anno l’Inter potrebbe disputare ben 8 partite, considerando che, da questa stagione, la prima fase della nuova Champions League a girone unico si concluderà proprio a Gennaio con gli ultimi due degli otto match previsti.

Atalanta, Bologna, Venezia, Empoli, Sparta Praga, Lecce, Monaco questi gli avversari sicuri dell’Inter cui potrebbero aggiungersi Milan o Juve in caso di finale di Supercoppa. Un vero tour de force che proseguirà a Febbraio con un inizio da brivido in Serie A contro Milan, Fiorentina e Juventus.