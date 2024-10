Inter, ko il tendine del ginocchio: salta il big match a San Siro

L’esplosivo esterno inglese Saka potrebbe non tornare in tempo per la sfida di Champions League in programma contro l’Inter, ecco le condizioni del calciatore dell’Arsenal

I primi quarantacinque minuti dell’ultimo match giocato dalla Nazionale Italiana di Luciano Spalletti contro il Belgio hanno dato prova ancora una volta di un rinnovato entusiasmo tra le file degli Azzurri.

Lo si era già visto contro la Francia nell’esordio in Nations League, in una partita vinta nonostante gli sfavori del pronostico. Quel che poi è andato delineandosi nell’arco della seconda frazione di gioco, dopo l’espulsione di Lorenzo Pellegrini, ha macchiato indelebilmente il resto della partita e costretto l’Italia a condividere un punto comunque importante ai fini della classifica della fase a gironi della competizione europea.

A proposito di risultati che hanno dell’incredibile, l’Inghilterra è stata battuta nel testa a testa con la Grecia con il punteggio di 1-2 in favore degli ospiti, galvanizzati nella memoria del connazionale trentunenne George Baldock, scomparso la sera prima. La rappresentativa dei leoni di Lee Carsley ha offerto meno di quel che ci si sarebbe attesi e come se non bastasse ha anche subito un duro colpo nel corso del secondo tempo con l’infortunio di uno degli elementi essenziali della rosa inglese, che potrebbe pesare anche sulle spalle dell’Arsenal di Mikel Arteta in vista del prossimo incontro di Champions League con l’Inter di Simone Inzaghi.

Arteta perde Saka per infortunio, indisponibile contro l’Inter in Champions

Nello specifico, l’esterno inglese Bukayo Saka ha lasciato il terreno di gioco accompagnato dallo staff medico della Nazionale Inglese mentre palpava il retro della coscia destra con qualche smorfia di fastidio.

Le prime valutazioni hanno fatto presagire ad un problema muscolare di media entità, confermato in via non ufficiale da una primissima valutazione a distanza da parte di esperti medici operanti sulla pagina social ‘X Physio Scout | Football Injury Analysis’.

Nell’attesa di conoscere il verdetto definitivo sulla base dell’esito degli esami strumentali dell’equipe medica inglese, Saka dovrebbe comunque aver accusato uno stiramento al muscolo bicipite femorale della coscia. Sulla base di mere stime, i tempi di recupero del calciatore dovrebbero rientrare in una finestra temporale fra le quattro e le sei settimane. Questo comporterà dunque l’esclusione nella lista dei convocati per prendere parte alla trasferta di Champions contro l’Inter in programma il prossimo 6 novembre a San Siro.