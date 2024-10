L’Inter chiude coi bianconeri: ecco il sostituto di Palacios

L’Inter dovrà pensare a rinforzare la propria difesa nella prossima stagione: i nerazzurri possono chiudere con i bianconeri per il sostituto di Palacios

La grande pecca nell’inizio di stagione dell’Inter è sicuramente la difesa. Rispetto alla scorsa stagione, la tenuta della retroguardia di Simone Inzaghi è cambiata parecchio, portando a molti più gol subiti e alla necessità di dover sistemare gli equilibri per permettere ai meneghini di raggiungere gli obiettivi in programma, a partire dalla corsa scudetto e dalla prossima Champions League.

Per il presente bisogna pensare al campo, quindi a lavorare per far in modo di blindare ancora una volta la difesa, pur senza perdere di efficacia offensiva. Per la prossima estate, però, i cambiamenti potrebbero essere davvero tanti. Nel cuore della retroguardia, infatti, i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij andranno a scadenza a giugno prossimo e, viste le intenzioni di Oaktree, è difficile che vengano rinnovati.

Non bisogna solo sfoltire e svecchiare la rosa, ma anche sostituire chi non sta garantendo un livello adeguato. Tra questi c’è anche Tomas Palacios: non si può criticare un calciatore che non abbiamo neanche visto in campo, ma Simone Inzaghi non l’ha ancora utilizzato, deve ambientarsi e potrebbe fargli bene un prestito per adattarsi al meglio al calcio europeo e alla Serie A.

L’Inter può sostituire Palacios: occhio al colpo bianconero

Se la dirigenza dell’Inter, in combinazione con Inzaghi, dovesse capire che per il momento non c’è spazio per Palacios, attenzione a un possibile sostituto di livello che possa alternarsi con Alessandro Bastoni e che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Tra i principali profili che potrebbero essere in via di valutazione per la società meneghina c’è Calvin Bassey, un difensore centrale di piede mancino che gioca con il Fulham. Di età ancora giovane, ha dalla sua la possibilità di essere schierato anche come terzino mancino, per cui si adatterebbe alla perfezione al ruolo di braccetto sinistro.

Inoltre, la sua valutazione, almeno per il momento, non supera i 15-16 milioni di euro, per cui per l’Inter potrebbe essere un investimento piuttosto contenuto e in grado di dare subito il suo apporto. Attenzione però anche a Palacios: la dirigenza, a partire da Javier Zanetti, è convinta delle sue potenzialità, per cui il suo nome non è affatto da scartare per il futuro, anche se non così prossimo.