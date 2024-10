Maledetto Real: accordo a zero e ‘scippo’ Bisseck

Oltre all’opzione in scadenza Tah con il Bayer Leverkusen, il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul giovane difensore centrale nerazzurro Bisseck visto bene all’opera in Champions League. Le condizioni dell’affare con l’Inter

Un’Inter a doppia facciata è quella che si è vista fino a questo momento, nei primi sprazzi di stagione fra campionato e Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi, talvolta prevedibili e talvolta disattenti soprattutto in difesa dopo le prime sette giornate di Serie A, sono stati invece protagonisti assoluti di due gare ben giocate nella massima competizione europea contro Manchester City all’esordio e Stella Rossa poi.

Fra gli esponenti in risalto di questo cammino, in ogni caso, c’è proprio il giovane difensore centrale tedesco Yann Bisseck, con cui lo scorso anno il tecnico piacentino ha firmato una sorta di tacita scommessa. Minutaggio extra a patto che tirasse fuori il meglio di sé. Detto fatto: l’ex Aarhus arrivato all’Inter con poco più di un pugno di convinzioni sulle proprie qualità è letteralmente esploso scalzando dal piedistallo persino il francese Benjamin Pavard, inizialmente etichettato come titolare nel ruolo di braccetto destro della difesa.

Questa carica agonistica ed il conseguente entusiasmo hanno inoltre attirato le attenzioni delle big internazionali soprattutto in ottica mercato ed alcune, come nel caso del Real Madrid, sarebbero già all’erta per scovare l’affare migliore il prossimo anno. Procedendo per gradi, il club madrileno avrebbe innanzitutto bisogno di una rinfrescata nelle zone arretrate motivo per cui Florentino Perez cercherà di non badare a spese per far contento l’allenatore.

Bisseck fra Bayer e Real Madrid, ma c’è prima Tah in scadenza: 30 milioni sarebbero pochi per l’Inter

Una delle priorità è data dall’altro tedesco Jonathan Tah, compagno e connazionale di Bisseck oltre che del già presente Rudiger, in scadenza di contratto dichiarato con il Bayer Leverkusen campione di Germania uscente.

Senza nulla togliere al fatto che Tah piaccia anche all’Inter, è logico pensare che in un eventuale testa a testa il Real potrebbe avere la meglio. E come se non bastasse, nel caso in cui l’ingordigia dovesse farla da padrona, la società a tinte bianche potrebbe persino pensare al doppio scacco offrendo all’Inter una somma intorno ai 30 milioni di euro per Bisseck. Troppo pochi per Marotta ed Ausilio, visto il potenziale di crescita piuttosto elevato del talento tedesco. A seguito di un rifiuto pressoché scontato, però, potrebbe sopraggiungere un rilancio dello stesso Bayer al concretizzarsi della partenza di Tah proprio verso la nuova casa spagnola.