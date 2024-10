‘Occasione’ Tah a zero: l’accordo col Bayern e gli ostacoli per l’Inter | INTERLIVE

C’è anche l’Inter nella corsa a Tah. Il difensore tedesco ha deciso di non rinnovare il contratto col Bayer che scade a giugno

Non c’è dubbio sul fatto che Jonathan Tah rappresenti una delle migliori ‘occasioni’ di calciomercato. È uno dei migliori difensori a livello internazionale, ma soprattutto ha il contratto in scadenza col Bayer. E da tempo, come ha lui stesso dichiarato anche di recente, ha deciso di non rinnovarlo. Questa in corso sarà quindi la sua ultima stagione con la maglia delle ‘Aspirine’.

“Non rinnoverò il mio contratto, ho preso la mia decisione – ha detto il tedesco lo scorso 7 settembre in un’intervista al ‘Süddeutsche Zeitung’ – Darò tutto me stesso per questa maglia fino alla fine, poi vedremo quale sarà il mio prossimo club. Ma ho deciso di voler provare una nuova esperienza”.

In realtà Tah sarebbe voluto andar via già l’estate scorsa, dopo aver dato il suo contributo alla vittoria da record (zero sconfitte) della Bundesliga. Aveva raggiunto un accordo col Bayern Monaco, coi bavaresi che hanno trattato a lungo col Bayer senza però riuscire a raggiungere un’intesa.

Come appreso da Interlive.it, l’accordo tra Tah e il Bayern era valido solo per la scorsa sessione estiva di mercato. Ciò significa che il difensore di origini ivoriane è del tutto libero di andare in un’altra società, che sia tedesca o straniera. Lo stesso Bayern rimane comunque tra le pretendenti più accreditate, se non altro perché vanta un rapporto solido con il suo entourage.

Lo stesso si può dire del Barcellona, altra seria pretendente al cartellino del ventottenne nato e calcisticamente esploso ad Amburgo prima dell’approdo, datato luglio 2025, a Leverkusen per poco meno di 10 milioni di euro. Ma pure l’Inter è ha un ottimo feeling con chi assiste Tah, del resto sono gli stessi che hanno curato l’operazione Pavard quattordici mesi fa.

Inter, ricca concorrenza e Oaktree: gli ostacoli per Tah

L’Inter è chiamata a ringiovanire il reparto arretrato, specie la zona centrale dove ci sono Acerbi e de Vrij che a febbraio compieranno rispettivamente 37 e 33 anni. Inoltre i due non danno garanzie fisiche, paradossalmente più il secondo che il primo, e sono in scadenza di contratto. Ecco perché un calciatore come Tah non può che stuzzicare l’appetito della dirigenza, più o meno sottotraccia già al lavoro per la stagione che verrà.

La corsa a Tah non si presenta comunque semplice, gli ostacoli per l’Inter possono essere due. In primis le richieste economiche del ‘colosso’ (è alto 196cm) classe ’96, di base sui 5 milioni con il rischio però che possano salire considerato che il centrale fa gola a diversi top club europei. Certo, a differenza di tanti il club di Viale della Liberazione potrebbe garantirgli totale centralità nel progetto tecnico.

Il secondo potrebbe essere Oaktree, visto che parliamo di un calciatore prossimo ai 29 anni (la stessa età di Hermoso, bocciato in estate dal fondo californiano) e quindi non rivendibile, con pretese importanti e commissioni al seguito che non saranno basse. A tirare le fila c’è un certo Pini Zahavi…