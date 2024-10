Paratici torna e beffa Marotta: ‘sgarbo’ a costo zero

Rumors dall’Inghilterra parlano di un ritorno di Paratici: l’ex Juve organizza il colpo a zero per anticipare Marotta

Il cinquantaduenne Fabio Paratici, formalmente lontano da ruoli dirigenziali dopo la squalifica ufficializzata a marzo 2023, gravita ancora in orbita Spurs ed è attivo come responsabile del sistema di scouting e reclutamento del club londinese. Al Tottenham, quando ricopriva il ruolo di direttore generale, ha avviato i lavori di rifondazione del club concludendo vari acquisti rilevanti. E pare che ci sia il suo zampino anche negli ultimi colpi, quasi tutti incentrati su giovanissimi di grande talento.

E già quest’estate Paratici avrebbe provato a portare al Tottenham un giocatore che oggi è valutato anche come potenziale colpo a zero da Marotta e Ausilio. Si tratta del canadese Jonathan David del Lille. Un profilo che piace tanto all’Inter ma non solo… In Italia potrebbero muoversi anche la Juve e il Milan. E, chissà, magari potrebbero rifarsi sotto il Napoli e la Roma (due squadre che hanno provato ad acquistare il canadese già ad agosto).

All’estero, David piace molto anche all’Atletico Madrid e a vari club inglesi. Si è parlato soprattutto dell’Arsenal, del Chelsea e del Newcastle, ma vari blog britannici continuano a inserire nella corsa all’attaccante anche il Tottenham. In questo senso, la regia dell’operazione potrebbe essere proprio di Paratici: l’ex Juve vorrebbe chiudere l’affare a zero prima di Marotta.

Paratici anticipa Marotta sul colpo a zero: arriva il via libera

Tatticamente, David è un giocatore che farebbe la gioia tanto di Inzaghi quanto di Postecoglou. Entrambi gli allenatori cercano un attaccante versatile in grado di ricoprire il ruolo di prima e seconda punta. E già quest’estate sembrava infatti che il Tottenham, dopo essersi unito al nutrito gruppo di club interessati a Jonathan, potesse formulare un’offerta al Lille.

Il presidente del Lille, Olivier Letang, dopo aver aperto alla cessione di David quest’estate, vorrebbe ora provare il tutto per tutto per trattenere il ragazzo, o rinnovargli il contratto per almeno due anni, in modo da poter ottenere un’entrata minima dalla cessione.

Intanto, però, il contratto di Jonathan David si avvicina inesorabilmente alla scadenza, senza che il giocatore si mostri concretamente interessato a discutere di un rinnovo. Paratici ha contatti privilegiati con i procuratori di David, e questo potrebbe agevolarlo nell’accordo (così come l’alto budget messo a disposizione dal club per ingaggio e commissioni).

Intanto, l’ex Juve è alla ricerca anche di altri rinforzi. E come al solito guarda soprattutto alla Serie A. Pare che stia da tempo seguendo Samuele Ricci, regista rivelazione del Torino e della Nazionale italiana. Un altro giovane da aggiungere ai tanti acquisti di prospettiva di quest’estate.

Occhio a Dumfries

Gli Spurs hanno già preso tanti ragazzi talentuosi, da Archie Gray al diciottenne Lucas Bergvall (che era stato vicino anche all’Inter). E ancora: Wilson Odobert, Luka Vuskovic, pure lui di diciassette anni, e poi l’attaccante sudcoreano Yang Min-Hyeok, di diciott’anni.

La linea verde piace al manager Postecoglou e al nuovo direttore tecnico, Johan Lange, ma la regia occulta di tutte queste operazioni è probabilmente di Paratici. Dal lato delle cessioni, è molto probabile che a gennaio, o al massimo a fine stagione, il Tottenham perderà Pedro Porro. Il terzino è nel mirino del Real, dopo che i Blancos hanno dovuto rinunciare all’infortunato Carvajal. E Porro non si nasconde. Ha già spiegato di sentirsi pronto per vestire la maglia dei Blancos.

E al suo posto a Londra potrebbe anche arrivare Denzel Dumfries, che nelle scorse stagioni è stato più volte accostato al Tottenham. L’olandese non è il solo nome in valutazione. Sembra che a Paratici piaccia anche un altro ex Inter: Bellanova.