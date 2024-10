Da Barella a Frattesi e Buchanan: le ultime da Appiano

Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Barella e Buchanan in profumo di rientro totale in gruppo, nessuna grande preoccupazione per Frattesi dopo il pastone subito nell’ultima partita di Nations League dell’Italia contro Israele

La solida vittoria incassata dall’Italia di Luciano Spalletti ai danni di Israele nel quarto incontro di questa fase a gironi di Nations League assicura agli Azzurri uno spot panoramico sul resto delle inseguitrici, Francia compresa. Oltretutto, riapre i giochi del campionato di Serie A con l’ottava giornata in programma il prossimo fine settimana.

Nell’occasione, l’Inter sarà impegnata con la Roma sull’ostico terreno di gioco dello Stadio Olimpico con il solo obiettivo di portare a casa una vittoria per accorciare la distanza sul Napoli, attualmente a sole due lunghezze in solitaria al vertice della classifica. Così già in questo martedì autunnale la squadra nerazzurra si è riunita nuovamente ad Appiano Gentile per prendere parte ad una delle tante sedute d’allenamento che caratterizzeranno il resto della settimana, in preparazione allo scorso diretto capitolino.

Quel che inizialmente poteva preoccupare Simone Inzaghi era la condizione di Davide Frattesi, uscito dolorante proprio contro Israele dopo aver ricevuto un pestone in uno scontro di gioco. Ciononostante il calciatore, protagonista dell’ennesima grande prestazione in maglia azzurra di cui è ancora oggi miglior marcatore assoluto dell’era Spallettiana, non ha lamentato problemi significativi e verrà convocato senza riserve dal tecnico piacentino contro la squadra della sua città.

Riecco Barella e Buchanan all’Inter, per Frattesi nessun problema significativo

Sulla stessa linea d’onda di Frattesi dovrebbero trovarsi anche gli altri due unici infortunati del gruppo, ovvero Nicolò Barella e Tajon Buchanan.

Entrambi hanno infatti fatto nuovamente il loro ingresso sui campetti della Pinetina per ultimare il piano di recupero, svolgendo sia una sessione parziale assieme al resto dei compagni di squadra che una seduta di lavoro individuale personalizzato in base alle rispettive esigenze. Il centrocampista sarà dunque convocabile dopo aver saltato le ultime due partite di campionato, oltre a quelle in Nazionale. Mentre notizie positive anche per il collega canadese, reduce dal lunghissimo stop legato all’intervento chirurgico post frattura della tibia avvenuta nella scorsa stagione. Il gruppo dovrebbe dunque tornare ad essere completo in ogni reparto.