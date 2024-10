Lutto tremendo nel calcio, l’incidente stradale è stato fatale

Mondo del calcio scosso dal terribile incidente occorso nella tarda serata di domenica scorsa: il cordoglio è unanime

Spesso le cronache calcistiche, nonché i resoconti giornalistici, abbondano di termini quali ‘dramma‘, ‘incubo‘, ‘tragedia‘, relativi al microcosmo degli impegni agonistici e degli obiettivi stagionali di una squadra o della carriera di un calciatore.

Quando però poi, nella vita reale, si consumano drammi veri come quelli occorsi a tre tifosi foggiani di ritorno da una trasferta in Basilicata, ci si rende vieppiù conto di come lo sport debba rimanere, per usare una locuzione tanto cara a José Mourinho, la ‘cosa più importante tra quelle meno importanti’.

Il mondo del calcio italiano è letteralmente sotto shock dopo quanto accaduto nella tarda serata di domenica 13 ottobre sulla strada statale che collega Potenza a Melfi. Tre giovanissimi tifosi del Foggia – Samuele, Michele e Gaetano,di 13, 17 e 21 anni – sono morti in un incidente stradale scontrandosi frontalmente con un’altra vettura.

Un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è ricoverato. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i Vigili del fuoco e la Polizia per gli accertamenti del caso: le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. I sostenitori della formazione pugliese si erano recati nel capoluogo lucano per assistere al match dei rossoneri contro la formazione lucana, valido per la nona giornata del Girone C della Serie C.

Foggia in lutto, il cordoglio del mondo del calcio

La società pugliese, attraverso un comunicato, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e agli amici delle giovani vittime: “In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie“. Anche lo stesso Potenza ha voluto manifestare “il più sentito cordoglio alla comunità foggiana“, esprimendo così la propria vicinanza per l’immane tragedia.

Nelle ore successive all’ufficializzazione della notizia, anche il Campobasso e la Lega Pro hanno fatto sentire la propria voce.Sui canali istituzionali della categoria è apparsa una nota ufficiale che esprime profondo dolore e vicinanza per l’accaduto.

L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un altro giovane è rimasto gravemente ferito. https://t.co/JTGwr5tBaO — RaiNews (@RaiNews) October 14, 2024

“Sentito cordoglio per la scomparsa dei tre tifosi del Foggia, deceduti in un tragico incidente stradale al rientro dalla trasferta di Potenza. Alle famiglie e al club rossonero le più sincere condoglianze da parte di tutta la Lega Pro“, si legge nel comunicato.