Infortunio gravissimo, si opera: mazzata tremenda per l’Inter

Previsto l’intervento chirurgico per Valentin Carboni dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio con il Marsiglia, la decisione su consiglio del connazionale Messi

Messi in pausa i giochi di campionato per lasciare spazio legittimo agli impegni di Nations League da cui l’Italia è uscita illesa, è tempo che i club impegnati in Serie A riprendano i rispettivi cammini.

L’Inter ha già raccolto tutte le proprie energie sui campetti d’allenamento di Appiano Gentile ove si sono rivisti nuovamente anche Nicolo Barella e Tajon Buchanan, ormai proiettati verso il pieno recupero e reintegro in squadra dopo gli infortuni di differente entità. Ciò fa sorridere il tecnico Simone Inzaghi il quale, contrariamente a quanto si sta vedendo in giro di recente fra problematiche muscolari rilevanti ed altri guai osteo-articolari, potrà vantare di non avere più calciatori acciaccati in organico. Anche se, indirettamente, si potrebbe dire che l’Inter ne ha registrato un altro proprio negli ultimi giorni.

Trattasi del giovane esterno offensivo argentino Valentin Carboni, in prestito all’Olympique Marsiglia ma ancora di proprietà dell’Inter. Sul capo del calciatore prodotto del vivaio della Primavera pende la possibilità di diritto di riscatto da parte del club francese sui 36 milioni di riscatto anche se, alle condizioni fisiche attuali, è dato per certo che non verrà esercitato.

Stagione finita per Carboni, deciso l’intervento chirurgico: tornerà all’Inter a luglio

Carboni è infatti andato incontro alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel corso di uno degli allenamenti intensivi tenuti con l’Argentina di Lionel Scaloni. Una situazione che, come prevedibile, lo terrà lontano dai terrei di gioco fino al termine della stagione.

Stando agli ultimi aggiornamenti, Carboni avrebbe altresì deciso di procedere all’intervento chirurgico ricostruttivo affidandosi ad una clinica specializzata sita in Barcellona, su consiglio del connazionale ed ex calciatore blaugrana Leo Messi. Il tutto condurrà il calciatore ad intraprendere un lungo percorso riabilitativo fino a totale reintegrazione nell’Inter di Inzaghi, a meno di decisioni differenti da parte della dirigenza nerazzurra in vista della sessione estiva di mercato.

Per il club si tratta comunque della perdita di una buona occasione per monetizzare una cessione particolarmente remunerativa ed appare inverosimile che si possa procedere a fare nuovi affari alle medesime condizioni contrattuali. Potrebbe infatti essere necessario ridimensionare il prezzo di vendita per accaparrarsi nuovi investitori internazionali.