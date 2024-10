Un mister di Serie A scarica Simone Inzaghi: il gesto che fa discutere

Curioso l’episodio social che ha coinvolto indirettamente anche l’allenatore piacentino: il collega non ha fatto mistero della sua preferenza

Nel calcio di oggi non è infrequente assistere a curiosi incroci tra allenatori che una volta sono stati compagni di squadra, o perfino tecnici che da giocatori erano stati guidati dallo stesso mister che ora vanno ad affrontare da avversari in una sfida di Serie A.

Ai massimi livelli del calcio italiano è infatti ormai quasi ‘obbligato’ e scontato il passaggio da calciatore ad allenatore, con conseguenti incroci, anche romantici, che si consumano di domenica in domenica. Ecco che allora, già lo scorso anno, Thiago Motta sfidò per due volte José Mourinho, suo mentore nell’ultimo Triplete.

O che lo stesso Daniele De Rossi, successore dello Special One sulla panchina dei capitolini, affrontasse Fabio Cannavaro ed Alberto Gilardino, suoi compagni di squadra nella fortunata spedizione di Germania 2006. Gli esempi sono molteplici: il passato torna spesso a rivivere nelle esperienze del presente, con alcuni curiosi aneddoti che talvolta richiamano amicizie legate alla vita privata, piuttosto che alla comune militanza in un club.

In quest’ultima fattispecie rientra certamente il rapporto tra Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, ed Antonio Conte, il condottiero del Napoli, che domenica prossima saranno avversari nella prevista sfida del ‘Castellani‘. L’allenatore dei toscani negli ultimi giorni si è reso autore di un’ammissione che, sebbene legittima dal suo punto di vista, non deve aver fatto troppo piacere a Simone Inzaghi, rivale del tecnico salentino nell’annunciata lotta scudetto che vede Inter e Napoli in corsa per lo stesso obiettivo.

D’Aversa ‘tifa’ Napoli: il tecnico non si nasconde

Tra Conte e D’Aversa non è che ci siano stati così tanti contatti in carriera, considerando che quando ancora era calciatore, nella parentesi 2003-2007 passata in quel di Siena, quest’ultimo ha avuto come vice allenatore il futuro CT della nazionale solo nella stagione 2005/06. Eppure tra i due c’è un’amicizia che si è spinta molto oltre gli incroci professionali.

Conte, come ha ricordato il suo avversario di domenica nel lunch match domenicale, è il padrino di battesimo della figlia di D’Aversa. Una coincidenza che il nativo di Stoccarda non ha mancato di ricordare nello spiegare perché ‘tifa’ Napoli nella corsa al titolo di Campione d’Italia.

Al netto di vuote illazioni su presunti favori che l’Empoli potrebbe fare ai partenopei nella gara ormai alle porte, ecco materializzarsi un piccolo ostacolo in più per l’Inter e per il suo comandante.