Adesso è ufficiale: problema muscolare, salta Roma-Inter

Per via di un problema muscolare, il calciatore salta Roma-Inter, ma stavolta non c’entrano le Nazionali: il punto sugli assenti

Per la Roma, in vista della sfida con l’Inter, ci sono buone e brutte notizie. Ivan Juric sembra aver recuperato tutti i giocatori più determinanti della propria rosa, ma dovrà fare a meno di un elemento chiave, che proprio contro i nerazzurri si è dimostrato spesso decisivo. Si tratta di El Shaarawy: l’attaccante esterno della Roma salta infatti la partita con l’Inter per un problema muscolare.

Dovbyk, invece, dovrebbe farcela senza problemi, anche se si saprà soltanto domani se l’allenatore come vorrà gestirlo l’allenatore. La sensazione, comunque, è che possa partire dal 1′. L’attaccante ucraino è tornato dagli impegni con la sua nazionale con un’infiammazione al ginocchio, ma stamattina si è allenato tranquillamente con il resto del gruppo. Per questo si pensa che sarà a piena disposizione di Juric per Roma-Inter.

Paulo Dybala, anche lui in dubbio per tutta la settimana scorsa, ci sarà. Sponda Inter, Inzaghi ha perso Zielinski e dovrà gestire le forze di tanti nazionali che hanno accumulato minuti e dunque stanchezza (Bastoni, Dimarco, Frattesi, Dumfries, de Vrij, Calhanoglu…). Rientra, forse anche dal 1′, Nicolò Barella. E ci sono alcune possibilità che Inzaghi possa portarsi Buchanan in panchina.

Non c’è El Shaarawy: il Faraone salta Roma-Inter per un problema muscolare

Juric dovrebbe presentarsi con un 3-4-2-1. Di certo ci sarà Svilar in porta. I tre dietro dovrebbero essere Mancini, N’Dicka e Angelino. Celik Koné, Cristante e Zalewski potrebbero formare la folta linea mediana. Dybala e Pellegrini dovrebbero partire dal 1′ sulla trequarti. In attacco c’è Dovbyk.

E per l’Inter? Si parla di turnover mirato. Ma non è a Roma che Inzaghi dovrebbe dar spazio alle seconde linee: il programma è più ampio e prevede rotazioni per poter preparare al meglio il triplo impegno alle porte. Dopo la Roma, bisognerà sfidare Young Boys e Juve. All’Olimpico, come abbiamo detto, dovrebbe tornare Barella dall’inizio. In attacco dovrebbe giocare la coppia titolare: Lautaro-Thuram.

Mentre a Berna, con lo Young Boys, potrebbe giocare Taremi dal 1’, e potrebbe esserci spazio nel secondo tempo per Arnautovic. L’iraniano si è rivelato una pedina utile soprattutto in Champions, dove nell’ultimo turno ha realizzato due assist e segnato il suo primo goal in nerazzurro su rigore. Arna, invece, sembra rinvigorito dai goal segnati con la nazionale austriaca.

Che partita attendersi

Dal 2021 in poi la Roma ha perso sei delle otto sfide giocate in Serie A contro l’Inter. E, statistiche alla mano, in questo ultimo triennio la squadra nerazzurra è quella che ha battuto più volte i giallorossi. Ma la Roma è cambiato con l’arrivo di Juric: è diventata quel tipo di squadra che può esaltarsi nei momenti di crisi e opporre grande organizzazione tattica ad avversarie tecniche come l’Inter.

Dopo il deludente pareggio in casa del Monza, la squadra capitolina vuole tornare subito ai tre punti e sa di trovarsi di fronte un’avversaria che in situazioni del genere, cioè dopo rientro dalla sosta delle nazionali, può andare in affanno. L’Inter dovrà cercare di mettere in crisi i giallorossi sulle corsie esterne, presidiate da Dimarco e Darmian. A destra, anche se non perde quota la candidatura di Dumfries, l’ex United è ancora il favorito.

Roma-Inter è il vero big match di questa giornata di Serie A. Ivan Juric sa di dover convincere per non finire di nuovo in discussione. Ma anche Simone Inzaghi non è del tutto sereno: la partenza in campionato della sua squadra non è stata perfetta e non può permettersi altri passi falsi. I nerazzurri non vogliono insomma allontanarsi troppo dal Napoli.