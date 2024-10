Esordio con la maglia dell’Inter, Inzaghi ha deciso: lo lancia dal primo minuto

Il tecnico piacentino si prepara ad affrontare un tour de force fatto di 7 partite in 23 giorni: c’è bisogno di forze fresche

Archiviata la sosta delle Nazionali – anche i giocatori impegnati nei vari round di qualificazione stanno ormai guadagnando la via del ritorno nei rispettivi club – l’Inter si prepara ad affrontare un altro terribile ciclo di impegni ravvicinati, come già fatto dopo la prima pausa per le rappresentative.

Il restart propone subito in calendario l’affascinante e per nulla facile sfida alla nuova Roma di Ivan Juric, che ospiterà i nerazzurri nel posticipo serale del 20 ottobre. Le attenzioni del mondo Inter e di tutti gli addetti ai lavori è già proiettata al 27 ottobre, quando a San Siro arriverà la Juve di Thiago Motta per una sfida dal sapore di scuedetto.

Nel mezzo, l’impegno sulla carta agevole contro gli svizzeri dello Young Boys, mentre nel primo turno infrasettimanale dell’anno la Beneamata sarà di scena ad Empoli contro la sorprendente compagine toscana. Proprio in occasione della sfida col ‘nemico‘ D’Aversa – in settimana l’allenatore ha dichiarato la propria predilezione per il Napoli per via della grande amicizia personale che lo lega ad Antonio Conte – potrebbe consumarsi un esordio assoluto che dalle parti della Pinetina tutti attendono con curiosità.

Ad Empoli scocca l’ora dell’ex Genoa: Inzaghi lo lancia titolare

Arrivato a Milano dal Genoa per 13,5 milioni alla fine di un corteggiamento messo in atto già sul finale della scorsa stagione, Josep Martinez finora ha lavorato sodo in attesa che scoccasse la sua ora. Ovviamente nelle gerarchie di Inzaghi il titolare indiscusso è Yann Sommer, che pure non aveva iniziato benissimo l’anno con la fatale indecisione avuta nella prima gara di campionato. Quella curiosamente disputatasi proprio nell’ex società dell’estremo difensore spagnolo.

Al di là del fatto che indiscrezioni sempre più frequenti riportino il possibile addio anticipato dello svizzero alla fine di questa stagione, con un anno di anticipo rispetto alla deadline contrattuale (e quindi Martinez potrebbe legittimamente sperare di partire titolare all’alba del prossimo anno), Inzaghi vuole testare le capacità di un giocatore fortemente voluto. E richiesto da lui stesso.

L’occasione, secondo rumor provenienti dalle mura di Appaino Gentile, potrebbe essere proprio la sfida del ‘Castellani’ del 30 ottobre prossimo. Probabilmente Inzaghi ha scelto questo match non tanto per questioni di pericolosità offensiva dell’avversario, quanto perché la partita viene subito dopo il gravoso impegno della squadra contro l’acerrima rivale bianconera. Dare un po’ di respiro a Sommer, che ha sulle spalle una grande responsabilità contro Vlahovic e soci, potrebbe giovare a tutta la squadra.