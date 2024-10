Dall’Inter alla Roma, affare immediato: colpo di scena

Rimbalza da qualche ora l’indiscrezione su un possibile affare tra Inter e Roma: clamoroso passaggio alle porte

Sono giorni di grandi possibili cambiamenti in casa Roma. L’inizio di stagione del club capitolino, il cui ambiente è ancora sotto shock per l’esonero di Daniele De Rossi arrivato dopo il match di Marassi col Genoa, non è stato certo dei migliori.

Attardata dalle posizioni di testa in campionato, non brillante in Europa League, dove ha conquistato un solo punto nelle prime due gare della competizione, la formazione giallorossa vive momenti non facili. ‘Colpa’ delle contestazioni della piazza, che ha messo nel mirino la proprietà Friedkin ed anche alcuni dei giocatori più rappresentativi – su tutti Lorenzo Pellegrini, il capitano – e in generale di un pessimismo che pervade Trigoria e tutto il sempre caldo etere romano.

In siffatta situazione c’è da registrare anche la fine del rapporto di lavoro tra l’ormai ex CEO Lina Souloukou e la Roma. Oggetto di svariate critiche, e anche di qualche becera minaccia, subito dopo l’esonero di De Rossi dalla panchina, la dirigente greca è stata estromessa dall’organigramma del club. Ora Dan Friedkin dovrà necessariamente colmare la lacuna dirigenziale in seno al club.

Dall’Inter alla Roma, Antonello presto nella Capitale?

All’Inter già dal 2015 con l’incarico di direttore finanziario, in seguito all’acquisizione della società nerazzurra da parte della Suning Holdings Group, Alessandro Antonello ha subito aggiunto alle sue mansioni aggiunge quella di direttore operativo. Nel luglio 2017 viene designato nuovo amministratore delegato della società: una carica che diventa operativa il 1 settembre 2017.

Membro dell’ECA dal 2021 – sono note le sue posizioni di ‘allineamento’ con quanto sostenuto da Nasser Al-Khelaifi, il patron del PSG – il dirigente è attualmente Ad dell’Area Corporate, sebbene la sua importanza all’interno dell’organigramma di Viale della Liberazione non sia più quella esercitata fino a che al comando c’era Steven Zhang.

L’avvento della nuova proprietà Oaktree ha relegato Antonello ad un ruolo che, se non marginale, non ha più quella posizione di prestigio detenuta sotto la holding cinese. Questa situazione ha stimolato l’indiscrezione secondo cui la Roma starebbe tentando di convincere il 59enne di Tradate a sposare la causa giallorossa esercitando il prestigioso ruolo di nuovo CEO del club.

Il rumor è stato curiosamente oggetto di dibattito proprio nella settimana precedente alla sfida dell’Olimpico tra l’undici di Ivan Juric e la compagine meneghina allenata da Simone Inzaghi. Giova ricordare che i Friedkin starebbero sondando anche le piste che portano a Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci, rispettivamente Ad di Sassuolo e Bologna.