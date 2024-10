Inter-Milan, operazione da applausi: c’è di mezzo Asllani

In caso di cessione del mediano italo-albanese l’Inter potrebbe contendere il cartellino di Belahyane con il Milan, piace già a mezza Europa

Si è già parlato in lungo e in largo delle contenute chance di vedere Kristjan Asllani punto cardine della manovra dell’Inter di Simone Inzaghi, per via della fortissima compresenza di un certo Hakan Calhanoglu nel medesimo ruolo.

Finché il turco sarà lì ben ancorato a fungere da playmaker assoluto, il mediano ex Empoli dovrà faticare molto più degli altri compagni di squadra per ambire alla titolarità. Questa condizione è poi accentuata anche dal fatto che quando scende in campo, il calciatore gioca semplice ma spesso manca di personalità. Una ragione che tuttavia non preoccupa affatto la dirigenza nerazzurra, ormai proiettata verso la valutazione della permanenza di Asllani in nerazzurro a partire dalla prossima estate con diverse possibilità di cessione all’orizzonte.

Le pretendenti estere ci sono eccome, così come crescono le possibilità di un addio alle giuste condizioni economiche che potrebbero toccare anche quota 25 milioni. Ma non senza aver prima messo le mani su colui che dovrebbe prenderne il posto. Da diversi giorni ormai non si fa altro che discutere del talento franco-marocchino Reda Belahyane in forze al Verona, con cui sta disputando un inizio di stagione da grandissimo protagonista alla settima presenza su sette partite giocate dai gialloblu.

Belahyane fra Inter, Milan e le big d’Europa: 15 milioni saranno pochi

Osserva i movimenti dei compagni con grande precisione, valuta il da farsi in base alle situazioni mostrando grande spirito di adattamento ed è altresì dotato di un ottimo bagaglio di qualità tecniche che potrebbero far comodo all’Inter come al Milan, ma anche a moltissime altre pretendenti in Europa.

I rossoneri al momento appaiono un gradino sotto nella corsa al cartellino di Belahyane rispetto ai cugini nerazzurri che, come appreso dalla redazione di ‘calciomercato.it’, vorrebbero spingere per un affare se effettivamente Asllani dovesse andar via in plusvalenza per fungere da nuovo vice-Calhanoglu. Nonostante tutto ci sarà da battere la concorrenza di Olympique Marsiglia, contro cui non ha mai disputato una partita quando giocava tra le file del Nizza in Ligue 1, ma anche le big inglesi di Chelsea, Arsenal e Manchester City. Una cessione da parte del Verona potrebbe comunque far incassare al club una somma interessante che potrebbe superare di gran lunga l’attuale scoglio di 15 milioni di euro di valutazione, supposti in via speculativa in questa fase iniziale di stagione.