Infortunio Calhanoglu, l’esito degli esami: cosa filtra per la Juventus

Hakan Calhanoglu si è infortunato ieri sera durante il big match contro la Roma: cosa filtra sulle condizioni del turco in vista della Juventus

All’undicesimo del primo tempo di Roma-Inter, un pezzettino del cuore dei nerazzurri si è fermato. Sì, perché Hakan Calhanoglu, uno degli uomini più importanti a disposizione di Simone Inzaghi, ha sentito tirare all’altezza dell’adduttore della coscia sinistra ed è stato subito sostituito, con l’ingresso in campo al suo posto di Davide Frattesi.

Il mediano nerazzurro si è sottoposto oggi agli esami strumentali del caso ed è emerso che ha riportato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. È evidente che non si tratti di un infortunio molto grava, ma qualcosa c’è e bloccherà il turco per alcuni giorni.

Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, ma sicuramente salterà la partita contro lo Young Boys in Champions League, e soprattutto è a forte rischio per il match contro la Juventus del prossimo weekend. Si tratterebbe di un’assenza veramente importante per Inzaghi, anche perché bisognerà verificare anche lo stato di salute di Francesco Acerbi, nell’asse centrale del campo.