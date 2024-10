Inter in emergenza: uno svincolato si offre a Marotta e Inzaghi

Falcidiato dagli infortuni nel settore di centrocampo, il club nerazzurro potrebbe guardare al mercato degli svincolati

Prima Piotr Zielinski, uscito anzitempo dalla gara della sua nazionale contro la Croazia. Poi Kristjan Asllani, vittima di una botta alla caviglia rimediata in allenamento a due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Una gara che, seppur vinta, ha lasciato un po’ di amaro in bocca a Simone Inzaghi per l’inaspettato stop di Hakan Calhanoglu, uscito dopo appena 12′ di gioco per quella che poi, qualche ora dopo, si è rivelata essere un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra.

Insomma, il tecnico nerazzurro ha i suoi bei problemi a centrocampo: la riprova ne è la convocazione del giovane Thomas Berenbruch, 19enne gioiello della Primavera nerazzurra, partito con la squadra alla volta di Roma. Al di là del fatto che il centrocampista polacco sembra già tornato a disposizione per la gara di Champions contro lo Young Boys, e che l’albanese potrebbe rientrare per il big match di San Siro contro la Juve del prossimo 27 ottobre, a preoccupare sono le condizioni del playmaker turco.

A dire il vero anche l’ex Milan non dovrebbe averne per molto: lo staff medico impegnerà tutte le sue risorse per consentire al giocatore di essere disponibile per la prossima di campionato. In generale però, Inzaghi non vorrebbe correre il rischio di ritrovarsi in altre circostanze in emergenza come già accaduto pochi giorni fa. Da qui l’idea di sondare il mercato degli svincolati, con un profilo che avrebbe già avanzato la sua candidatura.

Lo svincolato di lusso si offre: la risposta dell’Inter

C’è stato un periodo, risalente ormai ad oltre 6 anni fa, in cui uno dei maggiori talenti dell’epoca del calcio inglese valeva 100 milioni. Era l’epoca pre-Covid, vero, ma sul gioiello degli Spurs avevano messo gli occhi tutti i top club europei. Protagonista, proprio dalla pandemia in poi, di un’involuzione a dir poco inaspettata, Dele Alli è finito ai margini non solo del grande calcio, ma dello stesso campo da gioco data la sua condizione, che persiste dallo scorso 1 luglio, di giocatore disoccupato.

Ancora 28enne, l’ex enfant prodige del calcio britannico ha avuto una parabola discendente che può ricordare, forse, solo quella sofferta da Kasper Dolberg, fino a 5 anni fa considerato il miglior giovane prospetto del Vecchio Continente e oggi semplice panchinaro all’Anderlecht.

Alcuni intermediari di mercato sarebbero stati solerti nell’offrire il calciatore inglese all’Inter per ovviare al problema infortuni a centrocampo, ma la società nerazzurra, nel pieno rispetto delle nuove direttive, ha deciso di concedere una chance, ove ce ne fosse bisogno, al già citato Berenbruch. Sia mai che, se se ne presentasse l’occasione, l’Inter possa scoprire di avere un nuovo Cesare Casadei tra le proprie fila…