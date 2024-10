È tutto fatto: firma ufficiale prima di Inter-Juve

Rinnovo meritato in casa bianconera dopo l’ottima prestazione offerta contro lo Stoccarda in Champions League, potrà ancora combattere per la titolarità in vista del prossimo match di campionato con l’Inter

Terminati i rispettivi impegni infrasettimanali di Champions League, sia Inter che Juventus possono dedicarsi interamente alla preparazione dell’imminente primo derby d’Italia della stagione.

L’incontro non sarà decisivo ai fini della classifica, ovviamente, ma può donare importanti informazioni sullo stato di salute delle due squadre in campionato all’inseguimento della momentanea capolista Napoli, gestita dal grande duplice ex Antonio Conte. Nel testa a testa ci saranno indubbiamente anche Simone Inzaghi e Thiago Motta, sfidatisi molteplici volte in circostanze differenti quanto l’italo-brasiliano era ancora sulla panchina del Bologna.

Per l’occasione è verosimile che possano schierare le rispettive migliori formazioni al netto di qualche considerazione da fare sulle varie disponibilità in squadra, mentre potranno vantare di due difese di prim’ordine particolarmente difficili da superare. Se i nerazzurri possono infatti contare su una linea a tre fra le migliori degli ultimi anni in Europa, nonostante qualche scivolone d’inizio stagione, i bianconeri hanno dato dimostrazione di riuscire a tenere testa alle tante incursioni di gioco dello Stoccarda proprio nell’ultimo match giocato nella massima competizione europea al J Stadium.

Super Perin contro lo Stoccarda, arriva subito il rinnovo di contratto pre-derby

Nella circostanza, ciò che ha colpito tifosi ed appassionati è stata la performance di Mattia Perin, chiamato a difendere i pali della Juventus dopo il forfait di Michele Di Gregorio per squalifica.

Il secondo portiere ha offerto parate sensazionali salva-risultato, compresa quella sulla battuta di un rigore che sembrava esser ben diretto all’angolino basso alla sua destra. Nonostante la Juventus non sia riuscita a spuntarla per una beffa sul finale messa a segno dall’ex bergamasco Bilal Touré, Perin ha comunque lasciato un segno indelebile sul match.

Tanto che a distanza di pochissime ore dall’accaduto, è giunta l’ennesima conferma alle precedenti dichiarazioni del portiere in conferenza stampa: Perin resterà in bianconero per altre tre stagioni, fino a giugno 2027. Lo ha rivelato il club torinese a mezzo di un comunicato stampa ufficiale diramato su tutti i propri canali web. L’ex Genoa potrà dunque continuare a tenere testa a Di Gregorio nella spartizione della titolarità alle dipendenze di Thiago Motta, facendosi trovare pronto anche nell’eventualità di una chiamata speciale contro l’Inter.