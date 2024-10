Scoppia il ‘caso’ prima di Inter-Juve: decisione forte di Inzaghi

In vista della sfida con la Juve, Inzaghi deve spiegare una sua decisione in merito al turnover che ha comportato troppi rischi in Champions

Contro lo Young Boys in Champions League, Simone Inzaghi ha rischiato di tornarsene a casa con una squadra stanca e sfiduciata. Ma per fortuna, alla fine (cioè nel recupero), è arrivata la vittoria. Grazie a Thuram, uno dei subentrati. La squadra accoglie comunque con il sorriso questo successo di misura e non supportato da una prestazione all’altezza. L’impressione è che potrebbe comunque essere fondamentale per il morale in attesa di affrontare la Juventus.

Il turnover comporta sempre dei rischi, e anche stavolta Inzaghi è stato costretto a rivedere i suoi piani per poter aggiustare la partita in corso: se la decisione era quella di far riposare i titolarissimi in vista della partita contro la Juve, gli svizzeri hanno rovinato il progetto dei nerazzurri.

A Berna l’Inter ha vinto, ma ha sprecato tantissime energie e si è scoperta poco propositiva senza l’apporto di uomini come Calhanoglu, Dimarco, Lautaro e Thuram. Gli ultimi tre sono potuti entrare nel secondo tempo e sono riusciti (anche un po’ fortunosamente) ad aggiustare una situazione che sembrava essersi messa molto male.

Contro la Stella Rossa, il turnover aveva dato risposte più incoraggianti. L’altro giorno, invece, in tanti hanno deluso, a partire dai due attaccanti: Arnautovic, soprattutto, e poi Taremi. In tutto ciò, Young Boys-Inter ha alimentato anche un altro piccolo caso interno.

La decisione di Inzaghi sul panchinaro: esordio dopo la Juve?

Non si capisce infatti quale sia il progetto della società e di Inzaghi con Josep Martinez. Fin qui Inzaghi non gli ha concesso nemmeno un minuto. Nemmeno a Berna, cioè in una partita (anche se poi così non è stato), sulla carta molto abbordabile.

Lo spagnolo è stato pagato molto: si è trattato dell’investimento più importante dell’ultimo calciomercato interista. Eppure scalda il posto in panchina. Si è visto solo in amichevole, a inizio stagione, dove però non ha dato di sé un’ottima impressione.

Magari è probabile che, con la difesa così ballerina, l’allenatore nerazzurro abbia preferito non alterare i pochi equilibri funzionali in campo, affidandosi alla buona gestione della palla con i piedi di Sommer. Può anche darsi che lo spagnolo non abbia ancora assimilato alcuni concetti o non venga ancora considerato all’altezza per una sfida di Champions.

Magari debutterà nel turno infrasettimanale con l’Empoli, cioè dopo la Juve: sarà questa la decisione di Inzaghi. Non possiamo saperlo, perché il mister non ne ha mai parlato esplicitamente.

Programmi contro la Juve

La formazione che affronterà domenica la Juventus dal 1′ sarà molto diversa da quella vista in campo in Svizzera. Difficilmente ci sarebbe stato Carlos Augusto. Ma con l’infortunio che il brasiliano ha subito poco prima dell’ora di gioco, ora è certo che l’esterno ex Monza non sarà presente nemmeno in panchina. Al suo posto, sempre in panchina, ci dovrebbe essere Buchanan. Altrimenti potrebbe essere promosso Cocchi.

Inzaghi spera di poter recuperare Asllani. Per Calhanoglu e Acerbi non sembra esserci tempo sufficiente. Forse il turco potrebbe stringere i denti e presentarsi in panchina. Ma sarebbe comunque un rischio. Quindi qualora Asllani non fosse al 100% per domenica, in regia tornerebbe Barella, che malgrado la prova non proprio brillante in Svizzera è stato premiato come MOTM.

In attacco, inevitabilmente, toccherà a Thuram e Lautaro. I tifosi interisti sapevano di non potersi aspettare molto da Arnautovic, e nessuno quindi può dirsi davvero deluso dalla sua prestazione in Champions. Anche Taremi, però, è andato male, e qualcuno già sospetta che possa essere cominciato un sinistro processo di correizzazione del persiano.