Il risveglio di Dumfries: due segreti per l’assalto alla Juve

Denzel Dumfries sta diventando sempre più importante per l’Inter: la partita contro la Juve potrebbe essere un bivio decisivo

Nonostante le difficoltà di un’Inter che deve fronteggiare ancora diversi problemi fisici e non sta esprimendo il suo miglior gioco, i nerazzurri qualche giorno fa sono riusciti a centrare in extremis una vittoria pesantissima contro lo Young Boys, totalizzando sette punti in tre partite in Champions League.

Tra i nerazzurri, uno dei migliori in campo è stato sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese è stato molto prezioso sia in fase difensiva, sia in quella offensiva. Ha perso raramente duelli nell’uno contro uno, è stato impeccabile in copertura ed è andato anche in più occasioni vicino al gol, di testa e sulla ribattuta del rigore sbagliato da Marko Arnautovic.

Dopo un inizio di stagione difficile, in cui Matteo Darmian è partito sicuramente avanti nelle gerarchie sulla fascia destra, ora Simone Inzaghi sa di potersi fidare dell’ex PSV. Per questo – e per rispettare le rotazioni di un calendario sempre più congestionato e ricco di impegni -, l’esterno destro sarà sempre di più in campo e meno in panchina. Ci sono due fattori che potrebbero essere decisivi per la crescita del laterale.

La Juventus e i due segnali importanti da Dumfries per Inzaghi

Dumfries è forte del rinnovo di contratto, con la firma che è sempre più vicina e un accordo che ormai va solo formalizzato. La sicurezza di essere al centro dei pensieri dell’Inter può portarlo ad avere sempre più stabilità anche in campo, soprattutto perché sta facendo molto bene anche con la nazionale olandese, altro segnale positivo per il suo percorso agli ordini di Inzaghi.

L’ex PSV, però, ora dovrà consolidare il suo stato di forma in una partita molto difficile come quella contro la Juventus. Storicamente Dumfries non ha mai brillato nelle partite contro i bianconeri, anzi spesso ha commesso errori gravi che l’hanno portato a essere tra i peggiori in campo.

Dopo l’infortunio di Carlos Augusto, è lui l’unica alternativa sugli esterni per cui, anche se Darmian dovesse partire da titolare, è molto probabile che l’olandese giochi almeno uno spezzone significativo di partita. E da quel lato, entrando con forze fresche, chissà, stavolta potrebbe essere decisivo. Magari riprendendosi una volta per tutte anche un’Inter che, a un certo punto, sembrava aver perso.