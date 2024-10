Inter-Juve, sfuriata di Inzaghi contro Barella: cosa è successo

Inter-Juve si sta rivelando una partita decisamente spettacolare: una sfuriata di Simone Inzaghi nei confronti di Barella ha colpito tutti

È serata di grande calcio a San Siro, dove Inter e Juve si stanno fronteggiando senza esclusione di colpi e con la guardia abbassata per tentare di portare a casa un big match che potrebbe valere buona parte della stagione, o comunque darle un senso diverso.

Lo spettacolo è altissimo e ha già portato nella prima frazione di gioco a ben due rimonte, con i nerazzurri oggi in vantaggio grazie una doppietta di Piotr Zielinski su calcio di rigore. La sensazione è che non sia ancora finita qui e che ci sia ancora tanto da vedere, ma intanto diversi episodi fanno discutere.

Inzaghi se la prende con Barella in occasione del gol di Vlahovic

L’Inter sembrava averla messa subito su valori giusti con il primo gol dell’ex Napoli, ma ben presto sono tornati a farsi sotto anche i bianconeri. Sfruttando un’uscita un po’ troppo spregiudicata da parte di Stefan de Vrij, la Juve ha spostato la palla dall’altro lato del campo e ha trovato Cabal.

Il colombiano ha trovato una palla deliziosa per l’inserimento di McKennie, che ha appoggiato una palla facile facile che Vlahovic ha spinto in porta. Inzaghi pensava di poter gestire il parziale vantaggio, e si è subito infuriato verso alcuni dei suoi calciatori. In particolare, se l’è presa con Barella, reo di aver lasciato troppo spazio a Cabal. La rabbia poi si è trasformata in gioia per la rimonta dei suoi, ma la sfuriata resta.