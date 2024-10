Inter, offerta al Milan: cambia tutto per Asllani

L’Inter ha appena rinnovato il contratto di Asllani, ma la fiducia verso l’italo-albanese è, come per tutti, a tempo

Lo scorso 16 settembre l’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Asllani fino al 2028. Un grande attestato di stima, e di fiducia che però, come per tutti, non potrà essere a tempo indeterminato. Se il centrocampista di Elbasan non mostrerà una crescita importante nei mesi a venire, diciamo da qui a fine stagione, ecco che il club di Viale della Liberazione potrebbe valutare in maniera concreta la possibile cessione del classe 2002 acquistato dall’Empoli nel 2022 per circa 14,5 milioni di euro.

Anche Inzaghi lo apprezza, e più volte lo ha elogiato pubblicamente, ma rarissime volte gli ha consegnato la maglia da titolare. Come dargli torto, davanti al ragazzo c’è uno dei migliori play al mondo, Hakan Calhanoglu. Ma non è solo questo: il problema è che quando è stato impiegato dal 1’, Asllani ha dimostrato di essere troppo lontano dal turco quanto a qualità, personalità e capacità di dirigere la squadra come un direttore d’orchestra della Scala di Milano.

Asllani ha caratteristiche diverse da Calhanoglu, un modo differente di interpretare il ruolo. Nel calcio come nella vita, siamo d’accordo con Allegri, esistono le categorie, e quella dell’ex empolese è due se non tre volte inferiore a quella del classe ‘94 nato a Mannheim.

A conferma del fatto che potrebbe andar via la prossima estate la notizia del forte interesse dell’Inter per un paio di cosiddetti play della nostra Serie A, in primis Ricci del Torino e poi Bernabé del Parma. Play ma anche mezz’ali, perché nel calcio di oggi il centrocampista deve saper fare un po’ tutto, anche se la specializzazione può essere soltanto una.

Calciomercato Inter, Asllani in bilico: potrebbe essere proposto al Milan

Giovane, con uno stipendio lordo basso (meno di 4 milioni) e potenzialmente rivendibile, Asllani è il giocatore ‘perfetto’ per Oaktree. Ma pure per Red Bird, dunque per il Milan. Proprio ai rossoneri potrebbe venir proposto dai suoi agenti, nel prossimo calciomercato estivo qualora Marotta e Ausilio dicessero apertamente di essere pronti a trattare la sua cessione.

Non ci meraviglierebbe se il Milan aprisse all’operazione, nel mercato ne vediamo di ogni e inoltre Ibrahimovic e soci sono alla ricerca di un erede di Ismael Bennacer. Intendiamoci, l’Inter può dare totale disponibilità alla vendita di Asllani, ma ci stupirebbe non poco se dovesse sedersi attorno a un tavolo con la dirigenza milanista. Per l’italo-albanese, vicino davvero al Milan prima che l’Inter affondasse il colpo, più plausibile la pista estero, con la Premier eventualmente in pole. Dall’Inghilterra potrebbero arrivare offerte da 20/25 milioni.