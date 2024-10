Scambio alla pari con Thuram: follia Inter e Juve ko

Una proposta di scambio alla pari con Thuram: l’Inter valuta l’affare, sulla carta sconcertante, con il top-club

Pare che il campione voglia cambiare aria, scontento del trattamento ricevuto in termini di minutaggio. Potrebbe quindi uscire a gennaio, ma nel caso di permanenza il suo club potrebbe anche sfruttarlo come pedina di scambio per arrivare all’ingaggio di Marcus Thuram: l’idea potrebbe essere quella di uno scambio alla pari. Per l’Inter, però, che valuta Thuram intorno agli 80 milioni (la clausola di rescissione presente nel contratto del francese è pari a 85 milioni), l’affare avrebbe poco senso.

L’attaccante che potrebbe essere proposto ai nerazzurri fu pagato due anni fa 75 milioni di euro più 15 milioni di bonus. Oggi ne vale meno di 50. Non per l’età, dato che è un classe 1998, ma per il calo nel rendimento. Al PSG, sua attuale squadra, gioca sempre meno, e quando entra in campo non riesce più a esprimere la sua tecnica sopraffina e la sua potenza fisica.

Si tratta di Randal Kolo Muani, stella intermittente della nazionale francese: secondo la stampa transalpina il venticinquenne potrebbe lasciare il club parigino a gennaio. A lanciare queste indiscrezioni è stato L’Equipe, che ha parlato del malumore del giocatore, ormai in rotta con Luis Enrique. Muani si starebbe insomma guardando intorno per cercare una destinazione alternativa, e tornare a giocare con continuità.

Scambio alla pari Thuram-Kolo Muani

Potrebbe piacere alla Juve e a qualche club tedesco, ma non solo… Di certo, il PSG non farà sconti, dato che può permettersi di lasciare il ragazzo in panchina senza subire troppo il peso del suo ingaggio. Anche perché il club parigino potrebbe avere altri piani per il futuro prossimo. Potrebbe volerlo utilizzare come merce di scambio a giugno, per esempio con l’Inter per arrivare a Thuram: nella fattispecie uno scambio alla pari.

Kolo Muani è un calciatore di grande classe e che potrebbe ancora dare molto in termini tecnici e atletici. Dunque ha parecchi club interessati alle sue prestazioni. Magari potrebbero farsi avanti gli arabi o qualche ricco club di Premier (in Gran Bretagna hanno già tirato in ballo l’Arsenal e il Manchester United). Per la Juve, che ha bisogno di rinforzare l’attacco, Mauni potrebbe essere un’occasione ghiotta, specie se il PSG dovesse aprire al prestito.

Ma siamo sicuri che Kolo Muani abbia perso credito nelle gerarchie di Luis Enrique? Di certo sta giocando poco (finora ha collezionando soltanto 3 presenze da titolare in tutte le competizioni) ma ha già segnato 2 reti. Per Enrique sarebbe comunque difficile sostituirlo tecnicamente. Si tratta, dopotutto, del titolare inamovibile dell’attacco della Francia del ct Deschamps.

Presto a Parigi potrebbe anche cambiare l’atmosfera: Luis Enrique potrebbe concedergli più spazio e Mauni potrebbe smettere di pensare a un addio. La sua prima annata al PSG è stata deludente. La stampa e i tifosi si aspettavano molto di più da uno come lui, e lo stesso Kolo Muani ha affermato di voler “dimenticare in fretta” la sua prima stagione con il PSG per poter dimostrare il suo vero valore.

All’Inter, uno come Kolo Muani sarebbe comunque poco inquadrabile: più che un attaccante centrale è un esterno. Gioca agevolmente da centravanti, grazie alla sua velocità e all’astuzia, è bravo nel dribbling ed è forte fisicamente, ma dal punto di vista tattico difficilmente potrebbe fare quello che fa Thuram in maglia nerazzurra.