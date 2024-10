UFFICIALE un altro infortunio: salta Empoli-Inter

Le ultime novità in vista della sfida tra Empoli e Inter di scena oggi al ‘Castellani’ e valevole per la decima giornata di Serie A

Calato fisiologicamente l’entusiasmo generale per il 4-4 maturato a San Siro fra Inter e Juventus nell’ultimo scontro diretto di campionato, i giochi di Serie A continuano con un turno infrasettimanale che aggiunge ulteriori pressioni sullo stato di salute dei calciatori a disposizione dei rispettivi allenatori.

In casa nerazzurra si respira un’aria relativamente tranquilla, al netto di tre indisponibili sui quali Simone Inzaghi non avrebbe comunque puntato per massimizzare l’opera di recupero della condizione. Si sono infatti allenati a parte sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi, proiettati verso il rientro contro il Venezia del prossimo weekend, oltre a Carlos Augusto. Quest’ultimo ancora in fermo obbligato fino a dopo la sosta Nazionali di metà novembre.

Rientrato comunque al cospetto del gruppo Kristjan Asllani, il tecnico nerazzurro dovrebbe essere intenzionato a schierare ancora una volta Piotr Zielinski in cabina di regia contro l’Empoli prossima avversaria di questa sera. Per quanto concerne la controparte toscana, invece, il tecnico Roberto D’Aversa non potrà contare sulle qualità ascendenti di un ex nerazzurro attualmente in prestito dagli azzurri con opzione di riscatto.

Esposito non giocherà contro l’Inter, rientro previsto fra una decina di giorni

Trattasi di Sebastiano Esposito, ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo aveva già tenuto lontano dal terreno di gioco contro il Parma nell’ultima sfida di campionato della scorsa domenica.

Stando ai nuovi accertamenti medici svolti in funzione della convocazione degli elementi che prenderanno parte alla partita fra le mura interne di casa contro l’Inter, Esposito dovrebbe restare a riposo per un’altra decina di giorni causa lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Salterà di conseguenza anche gli impegni con Como e Lecce, potendo infine tornare a disposizione soltanto dopo la sosta in vista del faccia a faccia con l’Udinese.

L’assenza di Esposito si somma altresì alle altre indisponibilità di cui soffrirà l’Empoli contro i campioni d’Italia uscenti: da Ebuehi a Perisan, passando per Sazonov e Zurkowski. A seguire le due probabili formazioni della sfida in programma questa sera, alle 18:30.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi