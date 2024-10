Caos Roma, l’Inter ne approfitta: colpo in arrivo dai giallorossi

Clima tesissimo e aria da resa dei conti nel club di Trigoria: i nerazzurri potrebbero approfittarne per un inaspettato colpo di mercato

Se alla Pinetina si è masticato amaro per diversi giorni dopo il beffardo pareggio subìto in rimonta dalla Juve nel pirotecnico match di San Siro della nona giornata, molti chilometri più a sud, a Roma, il club giallorosso è una vera polveriera.

Il già complicato avvio di stagione, certificato dall’esonero a sorpresa di Daniele De Rossi ormai più di 40 giorni fa, è stato aggravato dalla venuta, sulla panchina dei capitolini, di Ivan Juric. Accolto in modo tiepido, per usare un eufemismo, il tecnico croato sta facendo da parafulmine per la rabbia dei tifosi.

Accusato di non essere all’altezza del ruolo, incapace di dare un’identità tattica ad una squadra che a Firenze ha subìto una goleada difficilmente accettabile, l’ex allenatore di Verona e Torino ha avuto anche un violento scontro con uno dei senatori dello spogliatoio. Tutto è accaduto nell’intervallo della gara del ‘Franchi’, qualche minuto dopo la doppia sostituzione, al 32′, di Cristante e Angelino. Che hanno pagato direttamente, sulla loro pelle, la sconcertante prestazione dei giallorossi fino a quel momento.

Sono volate parole grosse, forse anche uno scontro fisico vero e proprio tra il calciatore e il suo mister: la situazione ha prodotto il mancato rientro in campo del difensore, che ora rischia anche – ma per decisione eventualmente solo della società e non del tecnico – di fare panchina nel prossimo match di campionato contro il Torino di Vanoli.

Con la proprietà Friedkin che ha confermato, sebbene a tempo, la fiducia a Juric, il nazionale azzurro potrebbe anche decidere di chiedere la cessione. L’Inter sarebbe pronta a farsi viva con una proposta interessante.

Addio Roma, spunta l’Inter: colpo nerazzurro

Sebbene finalmente, dopo gli incubi difensivi vissuti contro la Juve, l’Inter sia tornata a far registrare un clean sheet nell’ultima giornata di campionato in quel di Empoli, la questione dello svecchiamento di una difesa apparsa quest’anno in difficoltà, tiene banco tanto negli uffici di Viale della Liberazione quanto sui campi di Appiano Gentile.

Cavalcando allora il mantra storico di Beppe Marotta – ‘Il mercato è fatto di occasioni’ – ecco che l’Inter potrebbe iniziare a considerare seriamente la possibilità di corteggiare Gianluca Mancini.

Già idolo dei tifosi giallorossi al punto tale da essere esente da fischi nonostante condivida il suo periodo di militanza alla Roma con Pellegrini e Cristante – beccati invece dal pubblico perché ritenuti responsabili delle cacciate dello Special One e di DDR – il nativo di Pontedera ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2027.

Gli ultimi accadimenti però, con la società che non ha certo rimproverato Juric per la lite negli spogliatoi, potrebbero portare club e giocatore a decidere di separarsi. Una nuova idea affascinante per la difesa nerazzurra, considerando anche la storica abitudine del calciatore a destreggiarsi con successo in una difesa a tre.