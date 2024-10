L’ex torna a costo zero: firma immediata con l’Inter

All’Inter si è visto poco, ma l’ex potrebbe anche tornare a costo zero: si parla di un colpo a effetto già a novembre

In nerazzurro ha giocato nel 2019: arrivò in prestito oneroso con diritto di riscatto. Esordì in Coppa Italia contro la Lazio, e si prese anche la responsabilità di calciare un rigore (che segnò). Dopodiché sparì quasi del tutto dai radar. In campionato scese in campo per la prima volta a febbraio, e a fine stagione collezionò in tutto 9 presenze.

Dopo quella poco esaltante esperienza in Serie A non fu riscattato dall’Inter e tornò al suo club di origine: il Southampton. Il classe ’91, pur essendo nato in Germania è di origini lusitane e ha quasi sempre vissuto in Portogallo. Proprio con la maglia dello Sporting Lisbona, nel 2012 cominciò a essere rispettato come un buon esterno destro.

L’ex nerazzurro di cui stiamo parlando è Cedric Soares. Chi se lo ricorda? Dopo il ritorno al Southampton nel 2020, in prestito, fu spedito a titolo temporaneo all’Arsenal, per poi essere acquistato a titolo definitivo. Con i Gunners disputò due buone stagioni, ma anche lì, alla fine, perse spazio e fu costretto a fare i bagnagli. Così a gennaio 2023 è passato al Fulham: in 5 mesi ha messo insieme soltanto 6 presenze in Premier League senza convincere tifosi e allenatore. Oggi è uno svincolato, ma a trentatré anni non vuole appendere gli scarpini al chiodo.

Sembra insomma che Cedric stia provando a farsi ingaggiare da qualche squadra: i suoi procuratori potrebbero averlo offerto al Southampton, allo Sporting e anche a un’altra ex, cioè l’Inter, come colpo a costo zero.

Cedric a zero: l’ex non convince i nerazzurri

L’Inter non ha bisogno di puntellare la rosa, anche se l’avvio del campionato non è stato particolarmente esaltante per la squadra guidata da Inzaghi. Ci sono stati già troppi infortuni e, dal punto di vista difensivo, l’Inter si è mostrata fragile. Anche sulla fascia destra, Dumfries e Darmian non hanno giocato benissimo…

Ecco perché, com’è inevitabile che sia, ogni tanto spuntano fuori nomi di svincolati come possibili colpi a zero utili a rinforzare la rosa. Tra i free-agent disponibili c’era fino a qualche giorno fa per esempio Oumar Solet, che a suo tempo fu un giocatore seguito anche da Ausilio. Il francese è stato però già ingaggiato dall’Udinese. Il 14 settembre 2024 aveva rescisso a sorpresa il proprio contratto col Salisburgo e a inizio ottobre ha comunicato di essersi accordato con i friulani per i quali comincerà a giocare solo dal gennaio 2025.

Disponibile a zero c’è anche il terzino sinistro Ghislain Konan, ex Stade Reims e Al-Nassr. Dopo un anno in prestito all’Al-Fayha, il ventottenne ivoriano è tornato al Al-Nassr ma è finito fuori progetto e ora sta cercando una nuova squadra.

Sono attualmente svincolati pure il difensore e centrocampista ghanese Daniel Amarte (ex Copenaghen, Leicester e Besiktas), l’ala destra algerina Adam Ounas (ex Napoli) e il mediano portoghese Leonardo Lopes (ex Gillingham e Hull City.

Occhio a Choupo e Rafinha

Cercano una squadra anche Sergio Ramos, Serge Aurier, Ryan Kent, Brandon Willams, Samuel Kalu e Maxi Gomez. Fra gli svincolati in cerca di una nuova avventura c’è poi Choupo-Moting, un giocatore che l’Inter ha cercato a lungo in passato e che un paio di anni fa sembrava davvero vicino a trasferirsi a Milano. E poi c’è un altro ex nerazzurro. Si tratta di Rafinha.

Al contrario di Cedric, Rafinha ha lasciato un ottimo ricordo di sé a Milano. L’Inter non riuscì a riscattarlo dopo il prestito, e il giocatore, dopo quella bella annata in nerazzurro, ha avuto una carriera travagliata: molte panchine con il Barcellona e il PSG, poi gli anni negli Emirati Arabi.

Quest’estate era stato contattato dal Genoa: sembrava che potesse essere preso in considerazione come rinforzo sulla trequarti, ma è rimasto svincolato. Atleticamente non sembra più in giocatore in grado di poter affrontare la Serie A.