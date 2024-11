Assalto Conte a gennaio: colpo Scudetto dall’Inter

Antonio Conte ci ha sempre creduto, anche se continua a nascondersi, ma per lo Scudetto vuole un colpo dall’Inter

A gennaio, Antonio Conte potrebbe chiedere a Manna e De Laurentiis un altro sforzo sul mercato. L’allenatore salentino è finora riuscito a ottenere risultati sopra le aspettative e a far girare una squadra che lo scorso anno sembrava essersi perduta, tecnicamente e mentalmente. Lo hanno ovviamente aiutato gli acquisti (De Laurentiis ha accontentato Conte praticamente in tutte le richieste) e il fatto che gli azzurri non hanno impegni con le coppe europee.

A oggi, comunque, il Napoli è una delle squadre più accreditate per lo Scudetto. Lo dice la classifica e lo dicono le fragilità mostrate da tutte le principali concorrenti. Antonio Conte continuerà però a ricordare che gli azzurri, l’anno scorso, sono arrivati a più di 40 punti di distanza dall’Inter capolista. Metterà le mani avanti, spiegando che l’obiettivo è tornare in Europa.

Intanto, però, la società partenopea si è rinforzata investendo molti soldi per ingaggiare lo svincolato Spinazzola, Marin dal Real Madrid e Buongiorno dal Torino. Poi sono arrivati Neres dal Benfica, Lukaku dal Chelsea e i sorprendenti McTominay dal Manchester United e Gilmour dal Brighton. Sono poi rientrati dai prestiti Caprile, Folorunsho e Zerbin.

Conte chiama de Vrij: un colpo in difesa per lo Scudetto

Al di là di ogni strategia comunicativa, Conte sa che per lottare davvero e fino in fondo per lo Scudetto deve rinforzarsi ancora, soprattutto in difesa, dove in caso di assenza dei centrali titolari il primo ricambio è il non affidabilissimo Juan Jesus. Nel mercato di gennaio, quindi, Conte potrebbe chiedere che arrivi un difensore di esperienza. Fra i vari nomi sulla lista di Giovanni Manna dovrebbe anche esserci quello di Stefan de Vrij.

L’olandese, che quando Conte era all’Inter, ha sempre giocato ad alti livelli, ed è da tempo molto apprezzato dalla dirigenza del Napoli. Prima che arrivasse all’Inter, era già stato a lungo un obiettivo di De Laurentiis. Essendo in scadenza con i nerazzurri, molto probabilmente potrebbe tornare a essere un giocatore su cui puntare per il Napoli: un obiettivo per giugno. Ma l’affare, su spinta di Conte, potrebbe essere anche anticipato.

Sembra però a oggi davvero complicato che l’Inter possa lasciar uscire de Vrij a gennaio per rinforzare un’avversaria diretta per lo Scudetto. Ciò non toglie, che l’olandese sembra il maggior indiziato per un addio a fine stagione.

Kjaer o Ramos: le ultime suggestioni

Si è infatti scoperto che l’Inter ha già rinnovato per un anno il contratto di Francesco Acerbi (nell’accordo è però prevista una clausola di 500.000 euro circa che sciogliere il rapporto) e non de Vrij, che a giugno 2025 potrebbe diventare un free-agent. L’olandese ha però già fatto capire che non gli dispiacerebbe continuare a Milano, dove si trova benissimo… La decisione finale verrà presa nei prossimi mesi. Con il difensore centrale ex Lazio, ovviamente, autorizzato a guardarsi attorno.

Magari Federico Pastorello, il suo agente, sta già trattando con Manna: il procuratore è da sempre molto vicino a Conte e quest’estate ha agito da intermediario per portare Lukaku in azzurro. Le radio locali partenopei stanno tirando in ballo vari nomi per la difesa. Si è anche fatto il nome dell’ex Milan Simon Kjaer, attualmente svincolato. E si è evocato l’arrivo di Sergio Ramos, anche lui attualmente fermo.

Per l’Inter de Vrij è ancora una risorsa. Nonostante le critiche che gli sono piovute addosso dopo la brutta partita disputata contro la Juve, il trentaduenne ex Feyenoord non si tira mai indietro e si mette a disposizione del mister e della squadra. Perderlo, anche come riserva, non sarà facile.