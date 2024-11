È fatta con l’Inter, Fabrizio Romano conferma: “Firma la prossima settimana”

L’operazione di rinnovo era ormai proiettata verso la chiusura, dopo settimane di attesa ecco il verdetto finale. Ufficialità entro la prossima settimana, parola dell’esperto di mercato

Prima il Venezia, poi Arsenal e Napoli per chiudere un’altra settimana di fuoco del calendario nerazzurro. Ma nel mezzo ci sarà almeno un’altra notizia extra-campo del tutto positiva, che si aggiunge a quella già nota sui possibili recuperi di Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto.

Ne ha parlato nelle scorse ore il giornalista nonché esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale è solito rivelare con grande precisione dettagli su operazioni e trattative in dirittura d’arrivo. Trattasi, nel caso specifico dell’Inter, di un rinnovo di contratto molto atteso. Del quale si sta discutendo da diverse settimane se non addirittura mesi, visto che l’ultima sessione estiva di mercato s’è chiusa lo scorso agosto e si era diffusa a gran voce la possibilità di un suo addio proprio a ridosso della chiusura.

L’Inter sarebbe dunque pronta a ricevere nei propri uffici siti in Viale della Liberazione, entro e non oltre la prossima settimana, l’esterno olandese ventottenne Denzel Dumfries, alla quarta esperienza stagionale con la maglia nerazzurra.

Dumfries rinnova con l’Inter, pronto il contratto fino al 2028

Il contratto attuale del calciatore parla infatti di giugno 2025 come data di scadenza: la vicinanza temporale al momento clou ha dato una scossa alla trattativa onde evitare che Dumfries potesse lasciare la squadra a parametro zero la prossima estate, come occorso erroneamente anche in passato con Milan Skriniar.

Per l’occasione, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sottoporrà all’entourage del calciatore la nuova copia del contratto con tutti i dettagli maturati a seguito delle lunghe chiacchierate in trattativa. Dumfries resterà legato ai colori nerazzurri fino a giugno 2028 grazie ad un aumento dell’ingaggio che salirà dai precedenti 2,5 milioni a 4 milioni stagionali.

Non dovrebbe inoltre esser presente alcuna clausola per lo svincolo, come si era ipotizzato più volte in passato. Il calciatore potrà essere impiegato ancora da Simone Inzaghi con un certo grado di costanza almeno fino al termine dei giochi stagionali, fin quando è possibile che il suo nome possa tornare in auge sul mercato verso lidi esteri.