“Penalizzazione al Napoli”: la Procura sconvolge la Serie A!

Nuove indiscrezioni sugli sviluppi dell’indagine sul presunto falso in bilancio del Napoli, la classifica potrebbe presto cambiare

Giusto un paio di settimane fa avevamo raccontato, qui su ‘interlive.it‘, i possibili scenari futuri di una vicenda ancora nebbiosa, di cui si è reso partecipe il Napoli nel recente passato.

Il meccanismo della giustizia sportiva si è rimesso in moto a seguito delle osservazioni del procuratore Giuseppe Chiné sul presunto falso in bilancio portato avanti dalla società partenopea in mano ad Aurelio De Laurentiis, oltre ad una serie di plusvalenze fittizie fra cui compariva anche il cartellino di Victor Osimhen, oggi al Galatasaray.

La Procura Federale ha dunque riaperto il fascicolo e richiesto gli atti. Le indagini, alla data odierna, starebbero procedendo verso la naturale conclusione. In una direzione che, alle orecchie dei più, potrebbe condurre ad una nuova udienza in Corte d’Appello.

L’ipotesi resta la stessa: se la revocazione del precedente giudizio dovesse esser confermata, il club potrebbe esser dichiarato colpevole e potrebbe dunque andare incontro ad una penalizzazione.

Fine delle indagini e possibile penalizzazione al Napoli, la sconterebbe l’anno prossimo

Stando alle parole di Luca Momblano e Giovanni Capuano, ospiti della puntata di ‘QSVS’ su Telelombardia dedicata alla vicenda, il risultato non potrebbe esser diverso da quello ipotizzato. L’accusa corrisponde a ‘violazione del principio di lealtà sportiva della correttezza e della probità’.

“Da quel che ci risulta, arriveranno sanzioni per la questione Osimhen. La Procura ha già chiuso le indagini. I rumors riportano sanzioni anche per i tesserati coinvolti, mentre al Napoli spetterebbe una penalizzazione in termini di punti sottratti in classifica”, ha recitato il primo.

“Penso e sostengo da tre anni che il Napoli debba ricevere la penalità, ma la sconterebbe comunque a partire dalla prossima stagione“, ha infine concluso il secondo.

Il caso Napoli sarebbe dunque il secondo in ordine temporale dopo quello che aveva coinvolto la Juventus in precedenza, a seguito del quale il club bianconero venne effettivamente punito con una decurtazione di dieci punti in classifica.