Colpo a sorpresa dell’Inter, Di Marzio: “30 milioni e contropartita”

I nerazzurri potrebbero chiudere una operazione importante nel prossimo calciomercato. L’esperto di Sky Sport svela le cifre e i giocatori coinvolti

Marotta e Ausilio sono molto attivi sul calciomercato. Nonostante la squadra sia ancora in corsa su tutti i fronti, la società sta lavorando per dare a Inzaghi dei rinforzi importanti. In estate saranno diversi i calciatori che lasceranno Milano e per questo motivo la dirigenza si è già mossa per individuare i loro sostituti. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in viale della Liberazione un profilo è balzato in pole position.

I rapporti tra le società sono ottimi e per questo motivo l’operazione si potrebbe concludere anche in tempi brevi. I nerazzurri devono anticipare una folta concorrenza e per farlo sono pronti anche ad inserire alcune contropartite. Per il momento siamo in una fase di valutazione e riflessione e vedremo se alla fine si entrerà nel vivo dell’affare.

Calciomercato Inter: forte interesse per un centrocampista

L’Inter ha un forte interesse nei confronti di un centrocampista. Secondo le ultime informazioni, i nerazzurri starebbero seguendo da vicino Luis Henrique del Marsiglia. Parliamo di un classe 2001 che ha messo a referto 7 gol e 5 assist in 27 partite di Ligue 1. Numeri che confermano le sue qualità ed ora Marotta è pronto ad approfittare degli ottimi rapporti con il club transalpino per chiudere l’operazione e anticipare il Bayern Monaco.

Inter-Luis Henrique: i dettagli dell’operazione

L’interesse dell’Inter nei confronti di Luis Henrique sembra essere reale anche se si tratta di una operazione non facile. Su di lui, infatti, ci sono anche altre big e questo rende molto difficile arrivare alla fumata bianca. Ma i nerazzurri proveranno a sfruttare gli ottimi rapporti con il Marsiglia per anticipare tutti e piazzare un colpo importante.

Come ricordato, infatti, da Gianluca Di Marzio, i due club in passato hanno chiuso molti affari e questo potrebbe facilitare anche l’operazione Luis Henrique. L’esperto di calciomercato di Sky sottolinea come “la valutazione del Marsiglia si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Da considerare anche la possibilità di inserire nell’operazione una contropartita“.

Un giocatore che vista la sua duttilità sarebbe molto utile anche per Inzaghi. In caso di emergenza, infatti, Luis Henrique potrebbe essere utilizzato come esterno di destra. L’Inter ci pensa ed pronta a sondare il terreno per valutare la fattibilità di questa operazione.

I numeri di Luis Henrique

I numeri del centrocampista brasiliano in campionato li abbiamo analizzati in precedenza. Complessivamente, considerando anche la Coppa di Francia, Luis Henrique con il Marsiglia di De Zerbi ha realizzato 9 gol e 7 assist in ventinove presenze. Cifre importanti e che hanno attirato l’attenzione di diversi club e tra questi ci sono anche i nerazzurri.