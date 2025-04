Inter, Asllani ceduto al Milan: “Scambio tra due scarsi”

Anche contro l’Udinese stessa storia: entrato lui in campo, l’Inter ha un po’ rallentato ed è andata in affanno

In questa fase della stagione, tutti sono importanti all’Inter, Correa compreso. Ciononostante, i tifosi nerazzurri continuano ad accanirsi contro Asllani. Di pancia, tutte le volte che l’albanese entra in campo e sbaglia un passaggio o trattiene troppo a lungo il pallone, si sprecano le critiche e gli insulti. Simone Inzaghi deve però dover contare anche sull’ex Empoli.

Per continuare a essere competitivi su tre fronti, Inzaghi deve centellinare le forze e dare a tutti la possibilità di contribuire. Le differenze tra titolari e riserve si vede. Ma l’Inter non può rinunciare al turn-over. Con Asllani in campo il ritmo s’abbassa davvero? Il goal incassato contro l’Udinese domenica sera non è tuttavia una responsabilità diretta dell’albanese. Le colpe nel calcio sono sempre collettive.

Anzi, contro i bianconeri, Asllani si è reso protagonista di un paio di due coperture interessanti. Il calo sul fraseggio dipende di certo dal suo stile di gioco, ma c’è anche da sottolineare che nessuno si muoveva più: la difesa cercava spesso il lancio per Correa e Thuram.

Asllani per Musah: la reazione degli interisti

Abbiamo chiesto ai nostri utenti Facebook, in modo del tutto provocatorio, alla vigilia del derby (che l’albanese non potrà giocare causa squalifica), se scambierebbero Asllani con Musah. Prima di passare in rossonero, lo statunitense classe 2002 fu seguito a lungo anche da Ausilio.

Yunus Musah veniva infatti da un ottimo triennio con la maglia del Valencia, dove si era distinto come mediano forte e versatile, utile quindi sia come box-to-box che come centrocampista difensivo. Il Milan mise sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, e riuscì in questo modo a bruciare sul tempo l’iniziativa nerazzurra.

Oggi, però, Musah è considerato un giocatore poco affidabile e continuo. Ecco perché si parla di cessione al termine del campionato. Anche l’Inter potrebbe mettere in vendita Asllani. L’idea di uno scambio fra i due centrocampisti appare però improbabile. In generale, stando soprattutto alle potenzialità, sarebbe l’Inter a perdici.

Asllani si è reso protagonista di buone prestazioni in Champions League partendo dal 1′ Monaco, Sparta e Feyenoor e ha giocato bene o benino nella maggior parte delle partite di campionato quando Hakan Calhanoglu è stato infortunato. Ma gli haters continuano a sottolineare i suoi errori e la sua brutta partita nell’ultimo derby.

Scambio inutile, meglio continuare con l’albanese

Andrea Costanzo, uno degli utenti che hanno risposto al post su FB, ha commentato: “Asllani tutta la vita! Non si può fare il paragone”. Sulla stessa linea Pasquale Adorante, che ha scritto: “Assolutamente no. Con Sucic che può giocare nel suo ruolo naturale… più avanti“.

Luigi Gallese dice no all’ipotesi Musah, ma suggerisce comunque di puntare su Ricci del Torino. Paolo Polidori, pur criticando l’albanese, è categorico nel rifiutare il centrocampista del Milan: “Mai! Asllani ha solo bisogno di giocare di più a un tocco: ora rallenta l’azione, con meno frenesia e più calma, ma solo l’esperienza lo farà crescere“.

Sono numerosi, comunque, i commenti traducibili come schiette bocciature per Asllani. Ciononostante, l’idea Musah non intriga. Molti utenti hanno parlato però di uno scambio inutile, dato che entrambi i giocatori evocati sono visti come scarsi o poco utili a Inzaghi.

“Due scarsi meglio venderli”, scrivono in tanti. “No. Sarebbe uno scempio. Asllani lo devi cambiare con qualcuno buono e non con scarti del Milan“, commenta Marco Biassoni.