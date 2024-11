Assalto in casa Parma, l’Inter lo vuole per giugno

Dal Parma all’Inter nel mese di giugno, l’ultima idea di Marotta è pazzesca: il gioiello può vestirsi di nerazzurro

Tra campo e mercato, le voci che riguardano l’Inter non accennano ad affievolirsi. Dai dubbi sulla permanenza di Simone Inzaghi, passando poi per le scelte che la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà necessariamente compiere per potenziare la rosa.

Non sarà facile ma soprattutto difesa e attacco sembrerebbero essere i reparti nei quali l’intervento di Marotta, tra entrate e uscite, promette di essere massiccio. A tal proposito la strada di mercato del club meneghino potrebbe incrociarsi, molto presto, con quella di una delle rivelazioni del campionato: il Parma.

La squadra di Fabio Pecchia, seppur a corrente alternata, continua a stupire. Ed il recente 2-2 in casa della Juventus non può che inorgoglire la società gialloblù che, dopo la risalita dalla Serie B ha mostrato grandi ambizioni, puntando su giovani talenti che adesso stanno attirando l’attenzione di grandi club.

In primis quella dell’Inter, con la dirigenza nerazzurra che nel corso degli ultimi tempi ha visionato alcuni dei gioielli che Pecchia sta portando ad essere tra i più apprezzati della Serie A. In tal senso, fari puntati sull’attacco, un reparto che i nerazzurri verosimilmente cambieranno parecchio in vista della stagione 2025/26. Perché Marko Arnautovic e Joaquin Correa, su tutti, hanno i mesi contati ad Appiano Gentile.

Ormai fuori dai piani di Inzaghi ed in scadenza a giugno 2025, potrebbero venire rimpiazzati da calciatori più giovani e futuribili, secondo quelle che sono state le chiare richieste di Oaktree. Una squadra più giovane, che possa crescere e aumentare di valore, nei singoli, vittoria dopo vittoria.

Sorpresa Inter: assalto al gioiello del Parma

La dirigenza di Viale della Liberazione, al di là dei grossi apprezzamenti per l’ex Barcellona e City Bernabé, avrebbe messo nel mirino per il mese di giugno uno degli attaccanti più apprezzati dello scacchiere di Fabio Pecchia. Si parla di Valentin Mihaila.

In questo momento il Parma ha appena 4 reti siglate in meno rispetto al Napoli capolista: numeri di tutto rispetto, frutto del lavoro di Pecchia ma anche dei talenti a disposizione del 51enne di Formia. E Mihaila, nazionale rumeno di 24 anni, pur non aver timbrato ancora il cartellino in Serie A, ha mostrato qualità fuori dal comune contribuendo ai risultati del Parma. Un’ala tecnica che ama giocare a sinistra, ma che può adattarsi anche sulla corsia opposta, oltre che a svariare sulla trequarti.

Mihaila in passato ha giocato in prestito anche all’Atalanta, adesso potrebbe essere l’ultima scommessa low cost di Marotta che guarderà da vicino – da qui a fine campionato – le prestazioni del classe 2000 che al momento ha siglato 1 assist in 11 apparizioni con la squadra emiliana. E magari il prossimo 6 dicembre, quando a San Siro andrà in scena Inter-Parma, non è escluso che qualche discorso tra le dirigenze possa cominciare ad essere accennato. Staremo a vedere.