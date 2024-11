Dalla Juve all’Inter: l’affare si fa, colpo di scena nerazzurro

Colpo di scena in casa nerazzurra: il prestigioso profilo è vicino a tornare a Milano dopo l’esperienza nel club rivale

Tempo di rimpasto societario in casa Inter. Un qualcosa non certo di inaspettato, considerando il passaggio di mano del club dal gruppo Suning ad Okatree, la holding americana che ha rilevato la società nerazzurra dopo il mancato rimborso del prestito triennale scaduto il 21 maggio 2024.

Sarebbe stato illogico credere che i nuovi proprietari non avrebbero messo mano all’organigramma del sodalizio milanese inserendo dei personaggi di fiducia in posti chiave. La struttura portante del club, quanto meno nella sua componente squisitamente sportiva, è stata confermata in blocco. E ci mancherebbe pure, considerando gli straordinari risultati degli ultimi anni.

Marotta è stato addirittura promosso Presidente, mantenendo la carica di Amministratore delegato con delega alla parte sportiva. Anche Piero Ausilio, Ds del club, è rimasto al suo posto, con la scontata conferma anche dell’ultima propaggine, in termini di piramide, della struttura: Simone Inzaghi, il tecnico dei sei trofei in tre anni. Lo stesso dell’ultimo scudetto, quello della stella, conquistato in modo trionfale nell’ultima stagione calcistica.

Tornando per un momento alle cariche istituzionali – che magari raramente appaiono davanti ai microfoni ma che tirano le fila della società con serietà e professionalità – Alessandro Antonello, già Ad dell’Area Corporate e in società dal lontano 2015, potrebbe lasciare il club e trasferirsi alla Roma.

I Friedkin, preso atto delle dimissioni dell’ormai ex CEO Lina Souloukou, stanno infatti cercando da settimane una nuova figura che possa prendere il posto della dirigente greca. Il 59enne di Tradate sembra in pole position per ricoprire il ruolo, ma la sua sempre più probabile partenza potrebbe non essere l’unica delle prossime settimane.

Inter, due addii ufficiali e un gradito ritorno: colpo dalla Juve

Nelle ultime 48 ore sono diventati ufficiali gli addii di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer, e Matteo Pedinotti, responsabile dell’area comunicazione e uomo di grande fiducia dell’ex presidente Steven Zhang. Detto del sempre più probabile addio di Antonello, la riorganizzazione sta coinvolgendo anche Angelo Capellini, a cui è stato affiancato un avvocato penalista per seguire la vicenda legata all’inchiesta “Doppia Curva” della Procura di Milano.

La novità più rilevante riguarda però un dirigente già attivo nel club nerazzurri ai tempi di Moratti e della presidenza lampo di Thohir, quando ricopriva la carica di Chief Commercial Officer. Si tratta di Giorgio Ricci, passato alla Juve dopo la lunga esperienza all’Inter e divenuto Chief Revenue Officer alle dipendenze della società torinese. Ricci potrebbe tornare in nerazzurro, prendendo il posto di Antonello.