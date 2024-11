È uscito in lacrime: infortunio grave, torna nel 2025

Dura batosta per il Parma, perde uno degli elementi più brillanti della rosa per infortunio muscolare. Era seguito da vicino anche dall’Inter sul mercato

In un turno di campionato piuttosto particolare sotto il profilo dei risultati maturati in campo, con il Napoli capolista battuto neppure così tanto a sorpresa dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini in stato di grazia, l’Inter ha saputo consolidare il buon momento di forma mettendo sotto scacco con una sola rete il Venezia, vicinissimo allo scadere di un clamoroso pareggio poi revocato dal VAR.

Ma non finisce qui. Perché alla risalita della Juventus si aggiunge anche l’ennesimo pesantissimo tonfo della Roma, ormai prossima al cambio allenatore se non dovesse giungere un cambio di rotta improvviso da parte di Ivan Juric dopo il rinnovamento della fiducia da parte dei Friedkin.

Quel che tuttavia ha destato maggiore preoccupazione agli appassionati anche nerazzurri è stato l’infortunio di un calciatore molto apprezzato dall’Inter negli ultimi mesi, nonché uno dei talenti dotati di maggiore qualità tra le file del Parma. Trattasi del fantasista spagnolo Adrian Bernabé, alla sua quarta annata col club emiliano dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Manchester City.

Infortunio muscolare e mesi di stop per Bernabé, l’Inter devia obiettivo

Per quest’ultimo l’ultima partita giocata e persa contro il Genoa ha avuto un risultato doppiamente infausto: non soltanto a livello di squadra ma anche personale, visto il dolore accusato a seguito di un allungo in ripartenza col pallone fra i piedi.

Sostituito prontamente da Fabio Pecchia al diciassettesimo minuto del primo tempo, da subito le condizioni del calciatore sono apparse preoccupanti. A seguire l’equipe medica del club gialloblu ha effettuato gli esami strumentali di rito per comprendere l’entità dell’infortunio: il referto parla di una lesione di alto grado al flessore della coscia destra.

Questo terrà Bernabé lontano dal campo per i prossimi mesi con assoluta certezza matematica, stimando il rientro post-recupero intorno alle prime settimane del nuovo anno. La notizia scombussola i piani di Pecchia e del Parma ma non fa felice neppure Simone Inzaghi, suo estimatore. Adesso l’occhio vigile di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovrà necessariamente cambiare obiettivo fino a completa guarigione, nella speranza che possa tornare scattante ed imprevedibile come prima. Proprio quel che servirebbe ad un club come l’Inter per mettere in apprensione gli avversari, un po’ come oggi fanno Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi in qualità di mezz’ali con caratteristiche offensive.