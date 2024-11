Esonerato l’ex Inter: nuovo cambio in panchina

Sconfitta ed esonero per l’ex Inter che lascia la panchina del club con cui ha vinto recentemente un trofeo importantissimo

A volte non basta nemmeno vincere un trofeo tra i più ambiti per ottenere una conferma a lungo termine. E’ questo il destino comune a molti allenatori cui basta una serie di risultati negativi per essere esonerati anche dopo aver fatto la storia dell’oramai ex di appartenenza.

E’ questa la situazione che ha vissuto un ex calciatore dell’Inter, grande protagonista della Serie A tra la fine e l’inizio del nuovo millennio anche con altre squadre in cui è riuscito sempre a ribadire quella che è stata la sua caratteristica principale in carriera ovvero segnare.

Ci riferiamo a Hernan Crespo. L’attaccante argentino, vincitore di tre Scudetti e una Supercoppa italiana con l’Inter, subito dopo il ritiro dal calcio giocato ha avviato la sua carriera da allenatore nella quale ha ottenuto successi importanti. L’ultimo – e più significativo – non è bastato tuttavia a salvargli la panchina.

Hernan Crespo esonerato, già scelto il suo sostituto

Nelle scorse ore, Crespo ha terminato la sua esperienza sulla panchina dell’Al Ain, club degli emirati arabi che ha portato alla vittoria della scorsa edizione della Champions League asiatica con il trionfo in finale contro i giapponesi dello Yokohama Marinos.

L’Al Ain ha comunicato, sui propri canali social, la risoluzione del contratto con l’allenatore argentino che paga un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Fatale per Crespo la sconfitta contro l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo nel girone unico di Champions asiatica. Un 5-1 che conferma l’ultimo posto in classifica dei campioni in carica, attardati anche in campionato con l’ottava posizione in graduatoria a 10 punti di distanza dalla vetta.

La compagina emiratina, inoltre, è stata sconfitta anche nella sfida playoff per l’accesso alla fase finale della Coppa Intercontinentale contro gli egiziani dell’Al Ahly che ora attendono in semifinale la vincente del confronto tra il Pachuca e i futuri campioni della Copa Libertadores. Chi passa affronterà in finale il Real Madrid il prossimo 18 dicembre a Doha.

A sostituire Crespo dovrebbe essere l’ex Monaco, Leo Jardim, per il quale è pronto un contratto fino a fine stagione. Per l’ex bomber nerazzurro un altro esonero in carriera dopo quelli con i brasiliani del San Paolo e i qatarioti dell’Al Duhail, formazioni con cui è riuscito comunque a vincere trofei come il campionato paulista nel 2021 e quello del Qatar nella stagione 2022-23.