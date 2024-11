Un sogno proibito, una clamorosa suggestione e un nome nuovo: triplo obiettivo Inter

Il club nerazzurro è sempre molto attivo in vista del mercato di gennaio: per il reparto offensivo spunta addirittura una tripla opzione

Missione compiuta. Grazie ad una prestazione finalmente attenta in difesa, cambiando radicalmente pelle rispetto alle ultime uscite, l’Inter di Simone Inzaghi ha messo a segno la sua terza vittoria consecutiva nella ‘phase’ della rinnovata Champions League.

Il successo ottenuto contro il blasonato Arsenal, ancorché prestigioso di suo, è stato particolarmente importante perché arrivato all’interno di una giornata, la quarta in calendario, che ha visto le cadute di Real Madrid, Bayer Leverkusen e Manchester City. Ovvero tre big che potrebbero dar fastidio ai nerazzurri nel computo finale della maxi classifica.

L’inaspettata solidità difensiva messa in mostra contro una squadra che a dire il vero nelle ultime settimane sta faticando non poco a trovare la via del gol, non ha fatto però dimenticare la necessità di intervenire nel reparto arretrato. Le risposte fornire dai difendenti meneghini sono state di un certo livello, vero, ma Marotta e Inzaghi guardano già oltre. Alle possibili difficoltà che potrebbero essere riscontrate nel prosieguo della stagione.

A tal proposito, Calciomercato.it ha fatto una sorta di bilancio degli obiettivi dell’abile dirigente in vista della riapertura della finestra di scambi prevista col nuovo anno.

Il piano di Marotta per l’attacco: tripla pista per i nerazzurri

In difesa i nomi caldi sono quelli di Kiwior dell’Arsenal – già corteggiato la scorsa estate – o, provando ad anticipare la Juventus, Ismajli dell’Empoli. Il centrocampo è oggettivamente il reparto dove c’è più abbondanza, con anzi l’inquieto Asllani che potrebbe anche clamorosamente cambiare maglia a metà stagione.

E poi c’è l’attacco. Dove segnano praticamente solo Lautaro e Thuram, al netto di quello che sembrava poter essere un apporto significativo dato da Mehdi Taremi, che aveva iniziato molto bene la sua avventura in nerazzurro e che ora sembra essersi un po’ perso.

👀Quanti bivi per l’#Inter. 💥Per la prima volta #Inzaghi – che in stile Conte o Mourinho, spesso ricorda pubblicamente come le dirette concorrenti allo scudetto si siano rinforzate sul mercato – ha messo in dubbio la sua permanenza strizzando un occhio alla Premier League. 🫡A… pic.twitter.com/J1wphxV8Q2 — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 6, 2024

Per il reparto offensivo, come anticipato, la pista è triplice. C’è il sogno chiamato Jack Raspadori, che però il Napoli difficilmente cederà ad una diretta concorrente. L’ex Sassuolo non gioca praticamente mai, al pari di Federico Chiesa al Liverpool, col figlio d’arte che però parrebbe esser stato bloccato dai Reds sull’idea di un prestito in Italia a gennaio.

Il nome davvero nuovo è quello di Casper Tengstedt , attaccante danese in forza al Verona ma in prestito dal Benfica. Già autore di 4 gol in 10 gare in Serie A in questo avvio di stagione, lo scandinavo potrebbe essere il nuovo arrivo in attacco che Inzaghi chiede con insistenza. A patto di cedere ovviamente subito uno tra Arnautovic e Correa, s’intende.