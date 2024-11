Bisseck ha un’arma letale in Europa: numeri da sogno per Inzaghi

Tra i migliori in campo contro l’Arsenal c’è stato sicuramente Yann Bisseck: il centrale ha fatto la differenza, i suoi numeri sono da sogno

Prima del match tra Inter e Arsenal, erano in tanti ad avere dei dubbi sulle conseguenze che avrebbe avuto il turnover nel match contro i Gunners. E tra i calciatori scelti da Simone Inzaghi, per giunta nel ruolo atipico di braccetto di sinistra, c’è stato Yann Bisseck.

Il centrale tedesco ci ha abituato a essere un ottimo interprete offensivo come interno di destra, ma forse anche a compiere qualche errore di troppo in fase difensiva. Contro i Gunners, però, si è vista forse la sua versione migliore da quando veste la maglia dell’Inter, tanto che in molti hanno sottolineato come sia stato il migliore in campo.

Molto preciso nel proporsi e nel seguire alla lettera i movimenti indicati da Inzaghi, non ha sbagliato un intervento, anzi è stato assolutamente sublime nelle coperture negli uno contro uno e nei duelli aerei, visto che è stato spesso lui a svettare sugli avversari e a togliere le castagne dal fuoco. In più, un paio di respinte a pochi passi da Yann Sommer sono state assolutamente straordinarie.

I dati di Bisseck contro l’Arsenal: crescita mostruosa con Inzaghi

Andando a sviscerare i dati della prova di Bisseck contro i londinesi, notiamo subito che ha ‘Sofa Score’ ha deciso di assegnargli un ottimo 7.7 di valutazione statistica: si tratta del voto più alto tra i calciatori di movimento. Nella sua prestazione bisogna annoverare addirittura dieci salvataggi, con tre tiri bloccati e un intercetto.

Dalle heat map è subito possibile notare che, soprattutto nel secondo tempo, ha stretto molto la sua posizione ed è avanzato di rado, piazzandosi proprio davanti a Sommer. E poi c’è la sua arma letale: su quattro duelli aerei affrontati, li ha vinti tutti e quattro, dimostrando di saper sfruttare i centimetri a sua disposizione.

Anche nei contrasti a terra ha detto la sua: su tre effettuati ne ha vinti due. Insomma, Bisseck ha dimostrato ai suoi detrattori che, se ben coperto e se è concentrato, può davvero fare la differenza anche in fase difensiva. Le prospettive per lui non possono che essere rosee, visto che il rinnovo di contratto con l’Inter è sempre più vicino e la Nazionale tedesca lo continua a tenere d’occhio.