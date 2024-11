Ansia Bisseck, tifosi dell’Inter con le mani tra i capelli

Insistenti le voci di mercato attorno al difensore nerazzurro: mentre la società è pronta al rinnovo, dalla Premier arriva una proposta a dir poco allettante

Se volete sapere come fare per acquistare un calciatore – arrivato peraltro da un campionato non troppo competitivo – e triplicare abbondantemente il suo valore di mercato pur non schierandolo quasi mai titolare nel corso della sua prima stagione, rivolgersi all’ufficio di Beppe Marotta. Che probabilmente vi indirizzerà proprio lì, sui campi della Pinetina, dove normalmente i giocatori dell’Inter si allenano agli ordini di Simone Inzaghi.

Già perché se prendiamo come paradigma della nostra ‘provocazione’ la parabola di Yann Aurel Bisseck, bisogna trovare le giuste parole per descrivere la felice intuizione del dirigente meneghino e lo splendido lavoro fatto dal suo tecnico: un capolavoro di mercato. L’ennesimo. Uno di quelli forse più inaspettati.

Arrivato dall’Aarhus per un cifra di poco superiore ai 7 milioni di euro nell’estate del 2023, il giovane difensore tedesco ci ha messo un po’ per trovare spazio nella collaudata retroguardia nerazzurra. Poi, complici le rotazioni dell’allenatore e qualche balbettamento dei big, si è ritagliato uno spazio sempre maggiore. Fino ad esser considerato, nella stagione in corso, uno dei pilastri della difesa dei Campioni d’Italia.

Ovviamente il pittoresco ragazzo di origini camerunesi può ancora migliorare: qualche disattenzione ancora è da limare. Qualche calo di concentrazione ha rischiato di macchiare delle prestazioni fino a quel momento impeccabili, ma il talento c’è. Eccome se c’è. Altrimenti ora il calciatore non varrebbe i 25 milioni di quotazione che gli operatori di mercato gli attribuiscono.

Bisseck, assalto dalla Premier: tifosi nerazzurri preoccupati

Dopo un’estate, la scorsa, passata a chiudere le porte alla richiesta di informazioni sul cartellino del difensore provenienti da mezza Bundesliga e da qualche club di Premier, l’Inter deve ora fare i conti con un assalto in piena regola. A portarlo è il Tottenham, che nel frattempo fa i conti coi mal di pancia di Cristian Romero, in odore di addio verso lidi più prestigiosi.

Col rischio di trovarsi, nella prossima stagione, senza il suo centrale difensivo argentino, gli Spurs stanno cercando un degno sostituto dell’ex Atalanta. Il profilo di Bisseck risponderebbe perfettamente alle esigenze del club inglese, disposto a versare qualcosa come 30 milioni nelle casse del club di Viale della Liberazione.

Tra la tentazione di cedere, registrando a bilancio una succosa plusvalenza, e quella di allungare il contratto al tedesco, Marotta parrebbe intenzionato, intanto, a battere la seconda pista. Nonostante l’accordo in vigore scada nel 2028, la società nerazzurra ha deciso di prolungare fino al 2029 – con annesso adeguamento dello stipendio – il matrimonio col suo gioiello. Ma, come detto, c’è da fare i conti con le sonanti sterline di un club non nuovo a pescare dal campionato italiano…