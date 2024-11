L’Inter non si dà pace, le parole sono chiare: tutto finito per i nerazzurri

Non arrivano buone notizie per l’Inter sul mercato. Un grande obiettivo dei nerazzurri è vicino a un altro top club. L’agente conferma tutto

Non dobbiamo verosimilmente aspettarci un’Inter attiva in entrata sul mercato nella sessione invernale di gennaio. I nerazzurri proveranno di nuovo a piazzare qualche esubero (Correa e Radu su tutti) dopo le mancate cessioni estive. Per Inzaghi, non dovrebbero esserci rinforzi a meno di potenziali occasioni sulle quali, come sempre, la dirigenza si farà trovare pronta.

L’inizio del nuovo anno è anche il momento in cui i calciatori destinati a non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione con il club di appartenenza possono già accordarsi con un’altra squadra. L’Inter, in particolare, come confermato da più fonti è sulle tracce di uno degli attaccanti più ambiti sul mercato ovvero Jonathan David del Lille.

Sono già tredici i gol segnati dal centravanti canadese da inizio stagione, l’ultimo dei quali alla Juventus in Champions League. Come confermato dal giornalista John Cross, intervistato da calciomercato.it, David è un profilo che intriga e non poco anche i club di Premier League. Su tutti il Newcastle che può proporre un ingaggio elevato al giocatore per strapparlo alla folta concorrenza che annovera anche Juventus, PSG e Barcellona. Ingaggio che potrebbe essere il fattore dirimente nella corsa a David, cui il Lille proverà comunque a proporre il rinnovo.

Inter, sfuma l’obiettivo: c’è un altro top club

Oltre a David, l’Inter è stata accostato a un altro parametro zero ovvero Jonathan Tah. Sembra certo l’addio in scadenza del difensore al Bayer Leverkusen, club con cui ha centrato il triplete in Germania la scorsa stagione, vincendo Bundesliga, coppa nazionale e Supercoppa.

Classe 1996, nazionale tedesco e con una consolidata esperienza internazionale, Tah si è ormai abituato a giocare nella difesa a tre con Alonso. Un motivo ulteriore che ha stimolato l’interesse dell’Inter, destinato però a restare almeno stando alle dichiarazioni dell’agente del giocatore Pini Zahavi.

Quest’ultimo ha confermato la possibilità del suo assistito di trasferirsi in un top club la prossima stagione e si è esposto anche su uno dei questi. “La prossima estate Tah si trasferirà in un grande club – ha ribadito Zahavi al Welt Am Sonntag – e il Bayern Monaco ha ancora ottime possibilità di acquistarlo. Il Leverkusen ha sbagliato a non lasciarlo andare l’estate scorsa, quando poteva ancora ricavarci qualcosa.”

Uno scenario quello prospettato da Zahavi tutt’altro che inedito in Bundesliga. Già in passato, il Bayern si è preso a parametro zero alcuni dei migliori calciatori dei club rivali come Goetze e Lewandowski provenienti dal Borussia Dortmund. Fecero scalpore anche i 25 milioni della clausola rescissoria pagati dai bavaresi nel 2021 per liberare Julian Nagelsmann, all’epoca allenatore del Lipsia.