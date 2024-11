Vlahovic all’Inter, affare clamoroso: “Ingaggio dimezzato”

E se il futuro di Dusan Vlahovic fosse a sorpresa all’Inter? C’è chi vuole mettere in piedi un’operazione clamorosa con ingaggio dimezzato

Viene spesso criticato, a volte senza nessun motivo apparente, ma Dusan Vlahovic resta uno dei migliori attaccanti della Serie A, sicuramente il più costoso. La Juventus l’ha pagato alla Fiorentina diverse decine di milioni di euro, solo per il costo del cartellino, mentre il suo ingaggio arriverà a valere 12 milioni di euro a stagione.

È tantissimo per qualsiasi società, anche per i bianconeri, che infatti si stanno adoperando per spalmare il compenso del centravanti su più stagione e, in questa maniera, rinnovare anche l’attuale accordo per più stagioni, in modo da blindare il ragazzo. Intanto, c’è chi è abbastanza insoddisfatto del bomber.

È vero, non è riuscito a segnare qualche gol che sembrava semplice e spesso non è il più bravo nel gioco spalle alla porta o nel dialogare con i compagni. Il serbo, però, resta un riferimento imprescindibile per la Vecchia Signora, per il presente e per il futuro e attualmente non ha neanche un sostituto di ruolo in squadra – spesso a prendere il suo posto è stato Weah come falso nove.

Il rinnovo di Vlahovic resta difficile: cosa ne pensano i tifosi di un trasferimento all’Inter

Abbiamo parlato del caso Vlahovic anche sul profilo Facebook di ‘InterLive’ e ciò che ne è emerso, un po’ come per ogni calciatore della Juventus nella storia, è che i tifosi sono abbastanza divisi su un eventuale passaggio all’Inter. Al momento, è bene precisarlo, l’operazione resta piuttosto improbabile, se non impossibile.

Il centravanti dovrebbe liberarsi a parametro zero dai bianconeri a giugno 2026 e Marotta dovrebbe essere disposto a corrispondergli l’ingaggio che chiede, incastri parecchio complicati da concretizzare allo stato attuale delle cose. In molti, infatti, hanno commentato che l’Inter non dovrebbe pensarci in ogni caso.

Altri, però, si sono spesi per la causa e hanno ammesso che gli piacerebbe vedere un attaccante così importante al fianco di Lautaro Martinez. Infine, c’è chi è rimasto nel mezzo, chiedendo addirittura di chiudere ma con “ingaggio dimezzato”, ipotesi ancor più difficile. La provocazione rimane e ha infiammato il web, ma l’Inter nel prossimo futuro dovrà comunque pensare di portare a Milano almeno un nuovo attaccante. E chissà che non possa essere Jonathan David: sul gradimento per lui ci sono davvero pochi dubbi.