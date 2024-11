Champions League e Serie A a un prezzo straordinario: l’offerta di Sky è sempre attiva, ci vedi anche Sinner e la Ferrari

Come vedere la Champions League e la Serie A risparmiando sul prezzo dell’abbonamento. C’è un’offerta di Sky da tenere in assoluta considerazione soprattutto se sei appassionato anche di altri sport

La pausa dei campionati e delle coppe europee per gli impegni delle Nazionali è uno dei momenti più odiati dai tifosi. Fortunatamente, quella in corso è l’ultima del 2024. Dalla ripresa fissata nel weekend del 23-24 novembre, Serie A e Champions League non si fermeranno più fino a metà marzo con quattro mesi ininterrotti di partite alle quali si aggiungeranno, per l’Inter, anche quelle di Coppa Italia e Final Four di Supercoppa Italiana.

L’Inter tornerà in campo sabato 23 novembre contro il Verona al Bentegodi. A seguire, i nerazzurri chiuderanno il mese in corso con la sfida di Champions contro il Lipsia a San Siro prevista martedì 26 alle 21. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, quasi un’anomalia nella Champions dei nerazzurri con tre delle quattro partite disputate finora trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video.

A proposito di Sky, c’è una possibilità di seguire tutti gli eventi sportitivi trasmessi dalla pay tv senza ricorrere all’antenna satellitare e al decoder e con un costo dell’abbonamento davvero sostenibile.

Tutti gli eventi sportivi di Sky a un prezzo sostenibile: ecco come vederli

La modalità alternativa per seguire la programmazione sportiva di Sky la fornisce la stessa Sky tramite NowTV, la piattaforma streaming dell’emittente satellitare che consente di seguire l’intera programmazione dei canali sport e calcio presenti sul decoder. Tutto questo è possibile tramite il Pass Sport, l’abbonamento creato appositamente per NowTV che si può attivare in due modalità, entrambe a un prezzo davvero interessante.

Attualmente, Sky ha in promozione il Pass Sport a un costo di 14.99€ al mese con vincolo di permanenza annuale oppure a 24.90€ con la possibilità di disdetta al termine di ogni mese di visione. In entrambe le modalità, il Pass Sport di NowTV offre una serie di contenuti davvero interessanti. Per quanto riguarda il calcio, sarà possibile vedere tre partite per ogni turno di Serie A, tutte le partite di Champions League (tranne quelle in esclusiva su Prime Video), Europa e Conference, la Premier League, la Bundesliga e tutta la Serie C.

Un’offerta davvero completa anche per chi è appassionato di altri sport con la copertura integrale di tutti i tornei di tennis ATP, WTA e di Wimbledon con Jannik Sinner in campo e dei Gran Premi di Formula 1, MotoGP e Superbike. Per gli amanti del basket ci sono l’NBA, l’Eurolega e l’Eurocup. Notevole anche la copertura del rugby con il Sei Nazioni, i Test Match e lo United Rugby Championship. Spazio anche all’atletica con tutti i meeting della Diamond League e al Volley con le coppe europee.

Il Pass Sport di Now consente di vedere anche i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 che offrono la copertura totale di tutti gli sport invernali (sci alpini, sci di fondo, biathlon) e degli eventi del ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta, le Grandi Classiche del Nord, la Milano-Sanremo, i Mondiali su strada e pista e le altre corse a tappe.

Tutto questo è visibile con soli 14.99€ se accettate di mantenere l’abbonamento per un anno. Attivare NowTV è davvero semplice e si può fare in qualsiasi momento. Vi basta andare sul sito nowtv.it/sport, effettuare la registrazione al portale e scegliere l’opzione di abbonamento desiderata. Per procedere all’attivazione è necessario disporre di un metodo di pagamento consentito. NowTV è visibile sul pc o tramite l’applicazione disponibile in tutti gli store digitale. Fondamentale, ovviamente, con lo streaming una connessione dati idonea.