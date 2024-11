Infortunio tremendo e stagione finita: cosa succede con Pavard

Il pesante infortunio pesa come un macigno: cambia tutto sul calciomercato, ecco tutti i dettagli

Un calendario tanto ricco di impegni fra competizioni per club e quelle dedicate alle Nazionali accresce l’entusiasmo dei tifosi, ma porta conseguenze spesso preoccupanti da dover scontare a lungo nell’arco della stagione.

Ciò per cui infatti molti calciatori si stanno ancora oggi battendo è relativo al costante incremento del dispendio delle energie che a sua volta intacca la condizione fisica e sottopone il fisico a ripetuti infortuni. Talvolta questi sono lievi e facilmente recuperabili, altre volte però il verdetto degli esami strumentali parla di lunghissimi stop.

Reduci da queste situazioni drammatiche sono stati di recente alcuni nomi importanti della scena calcistica internazionale, non ultimo il mediano Rodrigo da qualche settimana fresco di premiazione del Pallone d’Oro. Anche tra le file dell’Inter non sono mancati episodi di sovraffaticamento muscolare e riposi forzati di modesta entità, ma finora il tecnico Simone Inzaghi può dirsi fortunato a non aver perso nessuno dei suoi in forma grave.

A tal proposito però, tiene duro il difensore centrale Benjamin Pavard di recente menzionato in possibili affari di mercato in qualità di sostituto di un calciatore infortunatosi proprio qualche giorno fra con il Real Madrid.

Militao, crociato e due menischi ko: ipotesi Pavard al Real, rifiuto Inter

Il club madrileno dovrà infatti fare a meno di Eder Militao, difensore brasiliano già rientrato lo scorso marzo da un infortunio che aveva colpito il legamento crociato del ginocchio. Quest’ultimo ha rimediato un’ulteriore beffa nel corso dell’ultimo match di campionato giocato contro l’Osasuna, intorno al trentesimo minuto di gioco del primo tempo.

Accasciatosi a terra con dolori lancinanti, Militao è stato subito soccorso dai sanitari e condotto al di fuori del terreno di gioco in uno stato di visibile apprensione. A seguito degli esami strumentali tenuti nelle ultime ore, sarebbe stata accertata l’ennesima rottura del legamento crociato con l’aggravante della duplice lesione ad entrambi i menischi del ginocchio destro.

Stagione dunque finita ed emergenza Real in difesa: al fine di sopperire alla pesante assenza, il club potrebbe fare follie per prelevare un difensore di valore già dal prossimo gennaio. Pavard potrebbe rientrare fra le potenziali ipotesi da poter tenere in considerazione ma bisognerà comunque fare i conti con le volontà dell’Inter, fortemente restia alla cessione del francese in un momento tanto cruciale della stagione. Verosimilmente, però, i discorsi potrebbero riaprisi in estate – anche con altri club – mettendo in conto una valutazione di circa 25/30 milioni di euro.