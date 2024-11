Inter sicura: assalto in casa Fiorentina, maxi offerta per giugno

Il club nerazzurro prenota il grande colpo in vista della prossima stagione: fari puntati sul giocatore viola, protagonista di una crescita spaventosa

Tra le squadre più sorprendenti del primo terzo di campionato in Serie A – siamo ormai arrivati alla dodicesima giornata – c’è sicuramente la frizzante Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo un inizio un po’ balbettante, causato anche dai tanti nuovi acquisti che necessitavano del legittimo ambientamento, la squadra toscana ha letteralmente spiccato il volo.

Dietro il Napoli capolista, ad un solo punto di distanza, c’è anche la creatura del sempre ambizioso patron Rocco Commisso, che in estate ha deciso di rinunciare al talento della stella Nico Gonzalez per rimodellare la squadra con innesti di qualità. Protagonista di una serie – ancora aperta – di sei vittorie consecutive in campionato, la compagine viola si candida per un posto in Champions League. Un traguardo che sembra davvero alla portata della formazione allenata dall’ex tecnico del Monza.

Oltre alla definitiva esplosione di Moise Kean, al talento di Andrea Colpani e alle doti da supereroe di David De Gea, c’è un giovanissimo prodotto del vivaio tra i maggiori artefici della straordinaria stagione dei gigliati. Un classe 2005 che si è preso la ribalta – oltre al posto da titolare – oscurando persino la crescita di Michael Kayode, uno dei migliori prodotti del settore giovanile della società toscana.

Inter, fari puntati sul gioiello viola: assalto estivo in vista

Lanciato in prima squadra lo scorso anno da Vincenzo Italiano, che gli ha regalato la gioia dell’esordio in Serie A concedendogli un totale di 39 minuti in campo spalmati su 4 presenze, Pietro Comuzzo ha bruciato le tappe col duro lavoro e con una crescita davvero esponenziale. Titolare fisso da inizio anno nelle scelte di Palladino, il giovane gioiello si è meritato la sua prima convocazione in Nazionale per le ultime due gare del girone di Nations League.

Il CT Luciano Spalletti, visto al ‘Franchi’ in occasione di alcune gare della Viola, è rimasto davvero impressionato dalle doti del centrale difensivo, autoritario e dotato di un’ottima tecnica di base. Un difensore moderno, insomma. Proprio quello di cui avrebbe bisogno l’Inter, impegnata nel processo di svecchiamento di una difesa che inizia a scricchiolare.

Beppe Marotta ha già cerchiato in rosso, nella sua agenda di mercato, il suo nome. Titolare di un contratto in scadenza a giugno del 2028, Comuzzo è già corteggiato da diversi top club italiani. L’Inter, che si è mossa con discreto anticipo sul giocatore, sarebbe intenzionata a portare il suo assalto alla fine di questa stagione.

La Fiorentina alzerà sicuramente le barricate pur di trattenere il suo gioiello, che però potrebbe non essere insensibile alle lusinghe del club nerazzurro: è già pronta una maxi-offerta da sottoporre sia a Commisso che all’entourage del calciatore.