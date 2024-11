Una speciale classifica di Serie A fa discutere: Inter e Milan davanti alla Juve

La classifica di Serie A è ben chiara dopo la prima parte di stagione, ma ce n’è una che fa discutere e vede Inter e Milan davanti la Juve

Ancora è presto per capire come finirà l’attuale Serie A, ma la sensazione che stavolta ci vorrà un bel po’ prima di capire chi possa davvero vincere lo scudetto. Ai primi posti, al momento, c’è un vero e proprio gruppone che vede come protagonista anche l’Inter, anche se al primo posto è rimasto il Napoli dopo il big match di San Siro.

È chiaro che ancora ci sia tanto da lavorare per far sì di vedere la squadra di Simone Inzaghi nella sua versione migliore, anche perché gli errori non sono mancati nelle prime partite, soprattutto sotto il profilo difensivo. In generale, con un equilibrio del genere a fare la differenza sono anche le decisioni arbitrali.

È successo anche nell’ultimo turno tra Inter e Napoli che si parlasse più del rigore assegnato ai nerazzurri, e poi sbagliato da Hakan Calhanoglu, piuttosto che della rivalità, delle tattiche scelte e di ciò che si è visto in campo sotto il profilo delle giocate tecniche. E allora analizziamo anche una graduatoria differente, ma che potrebbe far discutere.

La classifica di Serie A dei rigori a favore: Inter e Milan al primo posto

Fino a questo momento, in Serie A sono stati assegnati al massimo quattro rigori alla stessa squadra e questa squadra è proprio l’Inter. I nerazzurri, però, non sono soli in vetta alla graduatoria, visto che hanno la gentile compagnia di Milan, Atalanta, Lazio e Fiorentina, non a caso nei primi posti in classifica insieme ai nerazzurri.

All’appello manca il Napoli, mentre subito dopo questo gruppone si nota la Juventus, con tre rigori assegnati a favore. È curioso anche osservare la percentuale di realizzazione, che si attesta al 75 per cento, quindi di tre penalty realizzati su quattro, per tutte le prime.

È del 100 per cento invece per la Juventus, che non ha sbagliato neanche un rigore per ora nel massimo campionato italiano. Vedremo se questo trend verrà mantenuto o ci saranno dei cambiamenti nel corso della stagione.