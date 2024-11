Calciomercato Inter, Marotta spiazza tutti: ecco Moise Kean

Nuovo prestigioso obiettivo per il mercato nerazzurro: fari puntati sull’ex Juve, protagonista di una stagione fin qui strepitosa

Se non si fosse messo di mezzo Mike Maignan, che proprio nello stadio a lui tanto caro, ha alzato la saracinesca all’ultimo respiro del match di Nations League tra Italia e Francia, Moise Kean avrebbe chiuso degnamente il cerchio di una settimana perfetta. Il bomber ex Juve, letteralmente rinato da quando è arrivato a Firenze, era reduce dalla fantastica tripletta messa a segno contro il Verona giusto sette giorni prima.

Entrato nel finale della sfida all’undici di Didier Deschamps, il nativo di Vercelli si è visto negare la gioia del gol dallo strepitoso intervento del portiere rossonero: un peccato, che però nulla toglie al periodo d’oro attraversato dal giocatore.

Con 8 gol in 11 gare di campionato, e 11 realizzazioni totali in 14 partite considerando tutte le competizioni, il numero 20 della compagine allenata dall’ottimo Raffaele Palladino sembra aver trovato la sua dimensione. Disciplinato anche negli atteggiamenti, disposto al sacrificio per i compagni, letale in zona gol, Kean è un altro giocatore. Già rimpianto dalle parti di Torino, dove si cerca disperatamente un vice Vlahovic degno di questo nome, l’attaccante è finito nel mirino di alcuni grandi club italiani ed europei.

Figuriamoci se alla lista delle pretendenti sarebbe potuta mancare l’Inter, già messasi a caccia – a proposito di ex Juve – di Federico Chiesa come prestigioso colpo da chiudere a gennaio.

Kean, anche l’Inter si iscrive alla corsa?

Inevitabilmente, considerando la stringente necessità dei nerazzurri di avere un altro uomo gol di un certo peso da alternare a Lautaro e Thuram, Marotta e Ausilio starebbe lavorando sulla pista Kean.

Nel club viola, giova ricordarlo, milita anche un certo Pietro Comuzzo, ‘prenotato’ dalla dirigenza nerazzurra come giovane difensore di talento da inserire in rosa il prossimo anno. Ovviamente Commisso permettendo. L’ottima stagione della Fiorentina, non a caso a pari punti con l’Inter all’inseguimento del Napoli, sta producendo un rinnovato interesse per i suoi giocatori.

Fiorentina’s Italian striker Moise Kean has attracted the attention of AC Milan and Inter Milan. ▫️Kean made an impressive start to the season, scoring 11 goals in just 14 games. pic.twitter.com/3lHybMia5e — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 15, 2024

Se n’è accorto anche, dall’alto della sua puntualità nelle trattative di mercato, anche il giornalista Ekrem Konur, che sostiene come l’attaccante azzurro sia finito nelle grazie anche dei rivali cittadini dell’Inter. Si profila un derby di mercato ad alta quota – il valore di Kean sta salendo alle stelle – per il ritrovato giocatore di origini ivoriane.