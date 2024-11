Nuovo esterno a gennaio e Dumfries in Premier: cifre ridicole

Denzel Dumfries si è preso la scena anche nelle ultime partite: occhio alle sirene dalla Premier nell’intreccio con un nuovo esterno

La storia all’Inter del laterale olandese non è stata sempre rose e fiori. Ha vissuto dei momenti molto positivi, in cui ha mostrato tutto il suo valore, ma anche altri in cui è sceso nelle gerarchie di Simone Inzaghi e spesso è finito in panchina, perdendo il posto da titolare in favore di Matteo Darmian.

Ora, però, le cose stanno andando in maniera decisamente diversa. L’ex PSV sembra essersi integrato al meglio negli schemi di gioco del suo allenatore e sta recuperando parecchio nelle rotazioni dell’ex Lazio, riuscendo anche a portare a termine diversi gol e assist di pregevole fattura.

La sua crescita lo sta portando anche a essere un riferimento per l’Olanda, dove sta facendo benissimo e l’ha fatto anche negli scorsi Europei. Nell’ultima pausa per le Nazionali, ha realizzato un gran gol e ha fatto un ottimo lavoro sulla fascia destra, che lo porterà al top di forma e morale anche alla ripresa con l’Inter. Il rinnovo è ormai cosa fatta, ma le sirene sul calciomercato non sono affatto tramontate, non del tutto.

Dumfries e l’intreccio in Premier League: rispunta il Manchester United

Negli ultimi anni, si è parlato spesso di un trasferimento di Denzel Dumfries al Manchester United, che non si è mai davvero concretizzato. I Red Devils ora sono su altri obiettivo, ma non hanno perso la necessità di puntare su un nuovo laterale destro.

Secondo quanto riportano i media in Uk, proprio lo United e il Liverpool sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per Kerkez del Bournemouth, obiettivo sensibile per entrambe durante il calciomercato di gennaio. Ciò potrebbe provocare un effetto domino per cui il club al dodicesimo posto in Premier League dovrebbe cercare al più presto un sostituto e potrebbe pensare proprio a Dumfries.

L’olandese guadagnerà 4 milioni di euro l’anno con il rinnovo di contratto, ma il club inglese potrebbe andare oltre questa cifra per tentare il calciatore. In realtà, l’esterno ha sottolineato a più riprese di essere felice all’Inter e, al massimo, lascerebbe Milano solo in estate. In più aspira a una società in lotta almeno per la Champions League, a un top club di Premier in cui potrebbe avere un’ulteriore crescita in carriera. Il Bournemouth quindi resta una pista molto difficile.