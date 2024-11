Torna per restare, l’Inter ha sciolto ogni dubbio: colpo a giugno

Torna per restare all’Inter, questo lo scenario che potrebbe concretizzarsi per un calciatore protagonista di un’ottima prima parte di stagione

Le prossime sessioni di calciomercato del 2025 dell’Inter saranno le prime gestite completamente da OakTree, subentrata l’estate scorsa alla presidenza Zhang quando la dirigenza nerazzurra aveva già chiuso da tempo alcune operazioni in entrata, su tutte quelle di Taremi e Zielinski acquistati a parametro zero.

La nuova proprietà americana cambierà strategia sul mercato. Non più solamente acquisti di calciatori di esperienza con ingaggi elevati, bensì un’attenzione maggiore a rinforzi con un’eta più bassa sui quali investire anche e soprattutto in prospettiva di una loro valorizzazione in nerazzurro. Un primo antipasto di questo nuovo corso c’è stato già l’estate scorsa quando l’Inter ha avuto la necessità di acquistare un sostituto dell’infortunato Buchanan.

Inzaghi aveva dato il suo assenso all’arrivo di uno tra Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, entrambi svincolati. La proprietà invece a preferire puntare su Tomas Palacios, preso dall’Indipendiente Rivadavia per 6.5 milioni. Un acquisto cui finora lo stesso Inzaghi ha concesso solo uno spezzone di partita a Empoli ma sul quale l’Inter può puntare in futuro, alla stregua di un altro che presto potrebbe tornare in nerazzurro.

Torna per restare all’Inter, OakTree ci punta tantissimo

Francesco Pio Esposito, insieme a Cristian Shpendi del Cesena, è stato l’attaccante migliore dopo le prime tredici giornate di Serie B. Sei i gol segnati finora dall’attaccante dello Spezia che si è messo in evidenza anche con l’Under 21 di Nunziata. Una crescita continua per il 19enne dopo una prima stagione con il club ligure da 38 presenze e 3 gol lo scorso anno.

Un rendimento notevole quello di Esposito che l’Inter ha deciso di lasciare un’altra annata a Spezia per fargli accumulare ulteriore esperienza in vista di un possibile ritorno alla base.

Che l’Inter abbia intenzione di puntare su di lui, lo ha confermato già quanto avvenuto la scorsa estate quando Francesco Pio sarebbe potuto approdare in Serie A con il Torino interessato ad acquistarlo a titolo definitivo. Un tentativo quello dei granata rispedito al mittente dalla nuova proprietà nerazzurra che, come già anticipato, vuole puntare su giovani di talento, figuriamoci su quelli cresciuti proprio nel vivaio nerazzurro.

Francesco Pio Esposito potrebbe magari aggregarsi all’Inter durante la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Inzaghi avrebbe così l’opportunità di valutarlo al meglio per un possibile inserimento definitivo in prima squadra. Se questo scenario non dovesse concretizzarsi, l’Inter può puntare su un nuovo prestito, stavolta però in Serie A e magari di nuovo allo Spezia, qualora i liguri dovessero conquistare la promozione due anni dopo la retrocessione avvenuta dopo lo spareggio perso con il Verona nel 2023.