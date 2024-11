Sta accadendo l’impensabile: addio Inter, lo prende il Milan

Concorrenza spietata per il mediano in ascesa con la maglia del Torino, il Milan potrebbe anticipare sia l’Inter che le altre pretendenti della Premier League con l’affondo estivo

Un uno-due bizzarro, quello di mercato fra Inter e Milan. Spesso le due compagini cugine e rivali si sono sfidate nel corso delle tante sessioni estive susseguitesi nel tempo per accaparrarsi i profili migliori, degni per i rispettivi scopi tattici. Talvolta finendo persino per interscambiarsi calciatori che fino a qualche settimana prima erano parte integrante del progetto altrui.

Da qualche anno però questo puzzle di mercato tutto meneghino avrebbe arrestato la propria corsa, anche a seguito dei tanti capovolgimenti societari occorsi su entrambi i fronti. Dalla prossima estate, tuttavia, sia Inter che Milan potrebbero ritrovarsi nuovamente faccia a faccia con l’ambizione di portare a casa un gioiellino tutto italiano, mediano di valore del Torino e già parte essenziale dei meccanismi di Luciano Spalletti in Nazionale. Trattasi del giovane Samuele Ricci, in rapidissima ascesa coi granata in questa stagione.

Ricci fra Inter e Milan, rossoneri con una marcia in più per il colpo estivo

Il calciatore, come noto da tempo, è sotto ai riflettori della dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sebbene non ci siano stati ancora contatti ufficiali fra le parti.

Al contempo però Ricci ha stuzzicato le attenzioni di Zlatan Ibrahimovic ed il resto della direzione sportiva rossonera, ben più desiderosa di apportare al proprio reparto di centrocampo qualche modifica di peso. Viste le priorità, potrebbe essere proprio il Milan a fare la prima mossa per sviare l’attenzione dell’Inter su altri profili destinati a raccogliere l’eredità di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, piazzando un’offerta da almeno 30 milioni di euro.

Senza contare, almeno per il momento, che i rossoneri possono altresì contare sull’inserimento di qualche contropartita tecnica. Il vero grande ostacolo per il Milan verrà rappresentato dalle pressioni della Premier League, verso la quale Ricci potrebbe essere orientato seguendo le orme dell’altro Azzurro in grande spolvero, Sandro Tonali.