Inzaghi in Premier prende quota: svelata la squadra

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe essere lontano dall’Inter: sta prendendo sempre più quota il trasferimento in Premier League

Nel bel mezzo della stagione, diverse squadre si trovano a dover decidere il futuro della loro panchina. Sta accadendo anche in Serie A, dove diverse dirigenze hanno scelto di esonerare l’allenatore e hanno puntato su nuovi profili. Basta pensare al caso della Roma, che ha già dato due sterzate a una stagione storta, arrivando a scegliere Claudio Ranieri.

Non succede solo nel nostro campionato, perché anche in Premier League il momento è piuttosto agitato per diverse big. Si è parlato a lungo del destino di Pep Guardiola, ora a un passo dal rinnovo con il Manchester City, e per settimane è andato avanti il caso Manchester United, con la scelta di Amorim in luogo di ten Hag.

Proprio per queste due prestigiose panchine, è stato avanzato in più occasioni il nome di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza è sulla cresta dell’onda dopo aver portato a Milano diverse coppe, una finale di Champions League e la seconda stella. Nonostante si trovi molto bene all’Inter, l’ex Lazio ha ricevuto molti apprezzamenti dall’estero, e in particolare proprio dalla Premier League. Una squadra in particolare ora sta prendendo quota per l’allenatore dell’Inter.

Le quote per l’arrivo di Inzaghi in Premier: scende la cifra

Non sarebbe facile per i nerazzurri perdere il loro condottiero, che fino a questo momento sta riuscendo a fare la differenza alla guida della Beneamata. Un indizio, però, lascia intendere che una nuova pista potrebbe prendere il sopravvento per il tecnico di Piacenza.

Stiamo parlando dell’Arsenal: i Gunners sono stati avversari dell’Inter in Champions League, ma per loro le cose non sono andate bene. Le critiche al gioco di Mikel Arteta sono aumentate parecchio in questa stagione, per cui si inizia a parlare con insistenza dei possibili sostituti.

Le ultime quote portano l’arrivo di Inzaghi a 4.00, il che lascia pensare che l’operazione sia abbastanza probabile. Subito dopo occhio alle piste Luis Enrique (6.00) e Simeone (8.00). Non bisogna dimenticare anche Massimiliano Allegri, senza squadra dopo i trascorsi alla Juventus. Il suo arrivo a Londra è quotato a 15.00, non proprio un’ipotesi così accreditata. Chiudono la lista Ancelotti (a quota 17) e Maurizio Sarri (26.00). Vedremo se in Uk si tornerà a parlare italiano nei prossimi mesi, con buona pace anche dell’Inter.